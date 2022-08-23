Розвідка попереджає про атаки держоб'єктів, втрати ворога на Півдні: основне за 181 день війни

Українські захисники та захисниці станом на 23 серпня вже 181 добу героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників. Кожен день наближає Україну до перемоги.

24 канал зібрав найголовніші події 23 серпня. Детальніше – читайте у матеріалі.

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05:54 У розвідці США поділились своїми прогнозами на найближчі дні. У відомстві зауважили, що найближчими днями росія може завдати ракетних ударів по державних об'єктах України. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Цей тиждень може супроводжуватися терористичними атаками ворога.

05:21 В окупованому Донецьку знову з'явилася свіжа "бавовна". Очевидці виклали у мережу відео, на яких можна побачити вибухи.

Зранку у Донецьку пролунали вибухи: дивіться відео

04:10 Тим часом мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганщини не припиняється. Там ворог провів справжні рейди. Чоловіків для відправлення на фронт буквально хапали у дворах і на зупинках громадського транспорту, розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах.

03:54 російські загарбники вже починають використовувати понищений Антонівський міст, щоб обдирати українців. Тих, хто хоче використати його для переправи на той бік Дніпра, змушують платити по 100 доларів.

01:54 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві країни ЄС, які відмовилися надавати Україні зброю. Мовиться про Австрію й Угорщину, які вирішили "зберегти нейтралітет". І це в той час, коли задля допомоги нашій державі в низці країн навіть переписують законодавство.

01:43 На Сході та Півдні України пролунали сирени. Місцеві мешканці розповіли, що чули вибухи на Дніпропетровщині, а також Херсонщині.

01:41 В ОК "Південь" підтвердили вагомі пошкодження мостів Антонівського, а також через Каховську ГЕС. Крім того, упродовж минулої доби вдалося знищити склад боєприпасів ворога у Новій Каховці. Загальні ж втрати ворога на Півдні виглядають так: