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      18-літня чемпіонка світу з дзюдо Білодід зналяся для Vogue: фото та відео

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      Дарія Білодід
      Дарія Білодід / Lesha Lich, Vogue

      Українка Дарія Білодід у 2018 році створила справжній фурор у світі спорту – юна спортсменка стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. На той момент їй було 17 років.

      Така слава не пройшла повз модні журнали. Відтак Vogue вирішив зробити з нею інтерв'ю, одягнувши при цьому Білодід у різні образи.

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      "Знімати Дарію для Vogue – одне задоволення. Тонка (48 кг), висока (172 см), м'язиста та сухорлява, вона беззаперечно змінює образи, не вередує, позує розслаблено – природжена модель. Досвіду fashion-зйомок у неї практично немає, в основному – міні-інтерв'ю і сюжети в новинах", – йдеться в статті Vogue.

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      Білодід каже, що ніколи не помічала, щоб люди якось по-особливому реагували на її зовнішність.

      У дзюдо оцінюють не зовнішність, а боротьбу. Техніку та хорошу фізичну форму можна здобути з часом, а характер – ні. Я виграла чемпіонати світу та Європи не тому, що була сильніше інших. Просто вмію зібратися в потрібний момент,
      – пояснює 18-річна Дарина.

      Дарія обожнює бігати та грати в футбол; любить спа – каже, це найкраща нагорода після виснажливих тренувань; розуміється на хорошій їжі ("улюблена справа – це карбонара та шоколадний фондан"), мріє взяти олімпійське золото ("на менше я не згідна"), та планує закінчити кар'єру на піку, в 25 років. Готується стати спортивним журналістом – навчається на другому курсі факультету журналістики Київського університету імені Шевченко.

      Фото: Lesha Lich, Vogue

      Теги: LifeStyle Спорт дзюдо Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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