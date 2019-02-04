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      18-літня українська тенісистка зробила неймовірний ривок у рейтинзі WTA

      26 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська

      В оновленому рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська піднялась одразу на тринадцять позицій. Тепер вона на 34-у місці.

      Такий підйом вверх став можливим завдяки неймовірній перемозі на турнірі у Таїланді. У третьому сеті Ястремська поступалася 2:5, але зуміла переломити хід поєдинку та виграти матч. Перемогу на турнірі вона присвятила матері, яка потрапила до лікарні.

      Читайте також: Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу

      Щодо решти українок, то Еліна Світоліна залишилася на сьомій позиції, а Леся Цуренко – на 24-ій.

      За винятком Катерини Завацької, яка піднялась на п’ять місць вверх і тепер 177-а, інші представниці України опустилися у рейтингу. Найбільше падіння – у 16-літньої Марти Костюк. Вона втратила одразу сорок позицій і тепер лише 195-а. Не менше опустилася і Катерина Козлова – падіння на 31-у позицію викинуло її з топ-100 світового рейтингу – 126-е місце.

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      Першою ракеткою світу і надалі залишилася японка Наомі Осака.

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      Теги: Теніс Даяна Ястремська Леся Цуренко Еліна Світоліна Марта Костюк Спорт
      Джерело: 24 Канал
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