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      18-річна Білодід отримала звання Заслуженого майстра спорту України

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      Дар’я Білодід отримала звання Заслуженого майстра спорту України
      Дар’я Білодід отримала звання Заслуженого майстра спорту України

      Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виборола титули чемпіонки світу у всіх вікових категоріях, отримала звання "Заслужений майстер спорту України".

      Найвище спортивне звання присвоєно 18-річній українці наказом Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова від 22 жовтня 2018 року.

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      Нагадаємо, що Дар'я Білодід у 18 років встановила унікальне досягнення. Вона виграла чемпіонати світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. При цьому чемпіонкою світу серед дорослих вона стала раніше, аніж виборола такий титул серед молоді.

      Варто додати, що у оновленому рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Дарина Білодід очолила список найкращих спортсменок світу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт дзюдо
      Джерело: 24 Канал
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