18-річна Білодід отримала звання Заслуженого майстра спорту України

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виборола титули чемпіонки світу у всіх вікових категоріях, отримала звання "Заслужений майстер спорту України".

Найвище спортивне звання присвоєно 18-річній українці наказом Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова від 22 жовтня 2018 року.

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Нагадаємо, що Дар'я Білодід у 18 років встановила унікальне досягнення. Вона виграла чемпіонати світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. При цьому чемпіонкою світу серед дорослих вона стала раніше, аніж виборола такий титул серед молоді.

Варто додати, що у оновленому рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Дарина Білодід очолила список найкращих спортсменок світу.

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