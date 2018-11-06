18-річна Білодід отримала звання Заслуженого майстра спорту України
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка виборола титули чемпіонки світу у всіх вікових категоріях, отримала звання "Заслужений майстер спорту України".
Найвище спортивне звання присвоєно 18-річній українці наказом Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова від 22 жовтня 2018 року.
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Нагадаємо, що Дар'я Білодід у 18 років встановила унікальне досягнення. Вона виграла чемпіонати світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. При цьому чемпіонкою світу серед дорослих вона стала раніше, аніж виборола такий титул серед молоді.
Варто додати, що у оновленому рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Дарина Білодід очолила список найкращих спортсменок світу.
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