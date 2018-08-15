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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

18-річний швед замахнувся на рекорд Сергія Бубки: вражаючі цифри

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18-річний Арман Дуплантіс – справжнє відкриття світового спорту
18-річний Арман Дуплантіс – справжнє відкриття світового спорту / Getty Images

На чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики юний 18-річний спортсмен із Швеції вразив увесь світ своїм досягненням у стрибках із жердиною.

За понад двадцять років після завершення кар’єри Сергія Бубки, ніхто і близько не наблизився до його висоти. В активі української легенди жердини досі дев’ять найкращих результатів в історії.

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Але, схоже, на горизонті нарешті з’явився новий король. Принаймні, хлопець, що має усі шанси стати "наступним Бубкою", пише SportArena.

Лише двічі у 21 столітті комусь вдавалося взяти висоту 6.05 м – у 2001 році це зробив австралієць Дмітрій Марков, а в 2015 — француз Рено Лавіллені. У Берліні, на чемпіонаті Європи-2018, планка на цій висоті підкорилася третьому спортсмену. 18-річному шведу Арману Дуплантісу.

Уперше в історії Євро одразу двоє спортсменів взяли висоту 6.00 м. Уперше для перемоги знадобилося аж 6.05 м.

Золотий стрибок юного Армана Дуплантіса

Швед Дуплантіс, до слова, почувався аж занадто впевнено – усі свої висоти, крім 5.80 м, він брав з першої спроби. Брав з колосальним запасом і шаленою впевненістю. Навіть 6.05 м йому далися легко і якось навіть природньо. Наче так і мало бути.

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Цікаво, що жива легенда сучасної жердини – француз Рено Лавіллені – змушений був задовольнитися бронзою, хоча й показав 5.95 м. Лавіллені стрибав найкраще в сезоні, але це ніяк не вплинуло на шведа: він просто робив свою роботу. А Рено, як і всі решту, просто перебував в шоці.

До світового рекорду Сергія Бубки шведові залишилося дев’ять сантиметрів. Що цікаво, уперше висота 6.00 м підкорилася українцеві у 21 рік. А 6.05 м Бубка взяв за три роки, в 24-річному віці. Швед Дуплантіс уже випереджає показники Бубки на шість років.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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