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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

18-річний водій через зауваження побив битою спецпризначенця у Києві: фото

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У Києві чоловік побив поліцейського битою через те, що той зробив йому зауваження (ілюстративне фото)
У Києві чоловік побив поліцейського битою через те, що той зробив йому зауваження (ілюстративне фото) / Соцмережі

Напередодні у Києві на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці, молодик сильно побив битою 26-річного поліцейського полку особливого призначення через те, що той зробив йому зауваження.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у результаті правоохоронця було госпіталізовано з відкритою черепно-мозковою травмою голови.

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Напад, бита, Київ, поліція, кримінал
Офіцер, який постраждав від рук зловминика, служить у полку поліції особливого призначення

«Неподалік автозаправки на вулиці Богатирській працівник поліції помітив, як водій іномарки порушує правила дорожнього руху, чим створює аварійну ситуацію. Коли спецпризначенець зробив зауваження правопорушнику, той і ще два пасажири агресивно відреагували на критику», – розповідають правоохоронці.

Опісля, за їхніми словами, зловмисник наздогнав поліцейського, який перебував за кермом на проспекті Степана Бандери, та перекрив йому подальший рух.

Напад, бита, Київ, поліція, кримінал
Загалом участь у правопорушенні брали три особи: водій Volkswagen і ще два пасажири

«Коли правоохоронець вийшов із автомобіля, троє чоловіків почали кричати на нього, використовуючи нецензурну лайку. У розпалі конфлікту водій Volkswagen витягнув із салону автомобіля бейсбольну биту та вдарив нею працівника поліції по голові", – додає начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Олексій Журавель.

Зауважимо, що правоохоронці згодом все ж затримали нападника та вилучили биту – через камери відеоспостереження швидко встановили номера машини підозрюваного та відстежили рух транспортного засобу, а сталося це на вулиці Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці.

Зловмисником виявився 18-річний житель Києва, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Йому вже повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Напад, бита, Київ, поліція, кримінал
Нападником виявився 18-річний киянин 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Напад, бита, Київ, поліція, кримінал
Унаслідок побиття битою поліцейський зазнав відкритої черепно-мозкової травми голови

Теги: Новини Києва Новини України Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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