19 "мобіків" з Волгоградської області загинули в один день: їхні земляки ніяк не відреагували

Російські окупанти продовжують гинути на війні проти нашої держави. Близько двох десятків мобілізованих загарбників відправились в один день на Концерт до Кобзона, а їхнім "соотєчєствінікам" було байдуже на це.

Останній тиждень лічильник рахунку мертвих окупантів дуже прискорився. Як повідомляє блогер та журналіст Денис Казанський, одразу 19 солдатів стали "200-тими".

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Російській владі байдуже на те, що сталося

Можна лише захоплюватись тим, як ЗСУ вдається ефективно та оперативно ліквідувати ворога. Відомо, що волгоградські мобіки були ліквідовані ще 24 жовтня. Цікаво, що російська місцева влада досі на це ніяк не відреагувала.

Місцева влада взагалі ніяк не відреагувала на те, що трапилося. Гарматне м'ясо ніхто не рахує і ніхто не шкодує. Баби ще народять. Головне – продовжувати безглузду війну, тому що збожеволілому ідіоту в Кремлі так хочеться,

– написав Казанський.

Також він зазначив, що путінських вояків, ймовірно, ліквідували за допомогою систем HIMARS. Журналіст опублікував скринштоти з російських ЗМІ, у яких повідомляється про смерть військовослужбовців.



Мобіки з Волгограда загинули на війні, а Росії на це байдуже / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського



Ліквідовані окупанти з Волгограда / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Успіхи ЗСУ: актуальна інформація про втрати ворога

Станом на 4 листопада Збройним Силам вдалось відправити на концерт до Кобзона 74 840 окупантів. Лише протягом останньої доби українські солдати ліквідували 840 ворогів. Також наша армія знищила:

Танків – 2 750 (+16 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 580 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 1 772 (+17) одиниць;

РСЗВ – 391 (+1) одиниць;

засобів ППО – 201 (+3) одиниця;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8) одиниць;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) одиниці;

спеціальної техніки – 155 одиниць.

Окрім того, у мережі з'явилося відео, як український військовослужбовець з дуже близької відстані знищує російський танк. На кадрах видно, як український захисник вийшов із-за дерев на відкриту місцевість та вистрілив по ворожій техніці. Бійцю знадобився лише один постріл, щоб російський танк спалахнув.

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