Юхан Ренк – лауреат премій Еммі та Гільдії американських режисерів, режисер серіалів Чорнобиль (Chernobyl), Ходячі Мерці (The Walking Dead), Пуститися берега (Breaking Bad), Вікінги (Vikings) та автор кліпів для світових зірок як Madonna, Beyonce, David Bowie, Robbie Williams, Kylie Minogue.

Серед робіт Ренка кампейни для всесвітньо відомих міжнародних брендів: рекламні ролики для H&M, Calvin Klein, Netflix, Pepsi, Chanel, Cartier, Paco Rabanne, Givenchy, Valentino, Fendi, Dom Perignon.

Під час майстер-класу Юхан Ренк розповість про свій кар’єрний шлях та про те, як працювати режисером в серіалах, які є особливості виробництва серіалів, музичних кліпів та рекламних відео, поділиться техніками та секретами створення серіалу Chernobyl.

Подія складається з 2 частин: перший майстер-клас присвячено особливостями режисури на великих проєктах, а другий – техніці режисури на прикладі серіалу Chernobyl, над яким працював Юхан. Після майстер-класів кожен гість зможе дізнатись більше та поставити питання у форматі Q&A. А завершиться подія нетворкінг-вечіркою у компанії партнера заходу Barman Dictat.

Майстер-клас організований кінофестивалем "Молодість" та B2B Doc за підтримки Radioaktive Film.

Дата та час: 19 вересня, 14:00 - 22:00

Локація: PMHUB

Адреса: вул. Іоанна Павла II, 5

Квитки: купити тут