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1 березня – привітання з першим днем весни та листівки

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1 березня – привітання з першим днем весни та листівки
1 березня – привітання з першим днем весни та листівки / 24 Канал

1 березня – перший день весни! Ми так довго чекали, коли нарешті закінчиться ця люта зима, хоча би календарна. Зберігайте собі найкращі привітання з 1 березня та тематичні листівки, щоб привітати найрідніших.

Весна – час нових надій, пробудження природи, тепла і яскравих фарб. Вже зовсім скоро ясні і сонячні дні будуть радувати нас і заряджати гарним настроєм. У перший день весни покваптеся привітати своїх близьких і рідних!

Привітання з першим днем весни українською мовою

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай зігрівають душу Вам красою Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.​​​​​​​

Перший день весни: привітання та листівки
Перший день весни: привітання та листівки

***

Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!

***

Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!​​​​​​​
Нам стане ближче слово ніжність,
Вона з усмішкою на устах,
Дарує добру нам надію
І небо синє в тих очах.

Перший день весни: привітання та листівки
Перший день весни: привітання та листівки

***

З днем весни від душі вітаємо,
І від щирого серця бажаємо:
Сімейного щастя і моря квітів,
Нехай у світі завжди торжествує любов!​​​​​​​
Вже тане сніг, біжать струмки,
В вікно повіяло весною.
Засвищуть скоро соловеї,
І ліс одягнеться листвою!
Чиста небесная блакить,
Тепліше, яскравіше сонце стало,
Пора злих хуртовин і бурь
Минула знов надовго.​​​​​​​
З теплом! З надіями! З мімозами!
З прекрасним святом весни!
Нехай очі сяють зірками
І вічно будуть закохані!​​​​​​​

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

Перший день весни: привітання та листівки
Перший день весни: привітання та листівки

***

Цей день ми довго чекали
Серед хуртовин, морозів, льоду
А сьогодні я впевнений,
Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весни вітаю
І бажаю, щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,
Ну а життя була світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!

***

З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі...

Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!


Перший день весни: привітання та листівки

***

Все одно сьогодні краще,
Ніж вчора і день тому,
Тому що світ весняний
Починає свій парад.

Хай ще всюди сніжно,
І не зелень за вікном,
Ради ми весни безбережної,
Хай вона прийде в наш дім!

***

Бубонить крапель, втомлена від чвар
Дощу і снігу, холоду з теплом.
Ну, все! Ура! Останній день лютневий
Розтанув – нині перше число!

І небо, скинувши хмаринок сірий фартух,
Умылось, щоб сяяти блакиттю,
А сонце, перший день зустрічаючи березня,
Променями махає: "Люди, всіх з весною!"

Хай живе зелене убрання
Лісів, полів, парків, садів!
Хай в душах заповнює весь простір
Квітуча надіями любов!

***

Редакція 24 Каналу вітає усіх із першим днем весни!

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 Канал
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