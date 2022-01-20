Журналісти зібрали дані про військових Росії, які "їдуть в Україну"

Війська Росії з Сибіру та Далекого Сходу перебувають вже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону. Їхні рідні в коментарях під відео в мережі написали, що російських військових забрали у "відрядження" на 2 – 9 місяців.

У своєму розслідуванні журналісти аналізували коментарі під відео в тіктоці. Проте самі відео та імена коментаторів, з якими вони спілкувались, з міркувань безпеки не називають. Розслідування проводили журналісти "Радіо Свобода" та Conflict Intelligence Team.

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Російські військові перебувають біля кордону

Видання повідомило, що частина військ рухається до місця запланованих навчань до Білорусі, натомість інша – зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, який розташований лише за 40 кілометрів від Чернігівської області України та за 90 – від Київської.

За останній тиждень у тіктоці з'явилося кілька нових відео, зокрема знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область. Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними у цій соцмережі та зібрали сотні коментарів,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема під "кожним другим" відео рідні та самі військові публікували коментарі, куди саме прямують. Зокрема повідомили, що:

"у відрядження";

"на навчання".

"в Білорусь";

"в Україну";

"на український кордон".



Коментарі людей щодо того, куди прямують військові / Фото "Радіо Свобода"

У розслідуванні журналісти зіставили дані з коментарів, отримані з листування з їхніми авторами та з відкритих джерел.

Отримана Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (до Росії чи Білорусі) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ,

– мовиться у повідомленні.

Дані свідчать, що ці війська брали участь війні на Донбасі 2014 – 2015 років. Зокрема встановили, що перекидати можуть:

36 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду;

5 окрему танкову бригаду – так звані "бойові буряти Путіна", які воювали за Кремль на Донбасі у 2014–2015 роках;

64 мотострілецьку бригаду із Млечника Хабаровського краю;

69 окрему козачу бригаду прикриття;

14-ї окрему гвардійську інженерну бригаду, дислоковану в Хабаровському краї;

спецназ;

155 окрему бригаду морської піхоти;

38 окрему мотострілецьку бригаду з Єкатеринославки Амурської області.

"Таку чисельність техніки та військовослужбовців можна було б виправдати навчаннями, проте спільні російсько-білоруські навчання заявлені на період з 10 по 20 лютого, тоді як у більшості коментарів проскакують терміни "відрядження" 2, 3 та 9 місяців", – мовиться у повідомленні.

Коментарі людей під відео з пересуванням російських військ / Скриншоти з "Радіо Свобода"

До речі, деякі люди у коментарях писали про відпавку літаками, проте розслідувачі не знайшли доказів підтвердження такої інформації.

Коротко про святкування військ Росії до кордону з Україною

Росія почала стягувати війська до кордону з Україною ще з жовтні 2021 року. Згодом це підтвердила українська розвідка та пояснила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

19 січня у Міноборони України пояснили, що Кремль майже завершив стягування військ до українських кордонів. Тоді мовилось про 127 тисяч російських військових.

До речі, раніше було відомо, що протягом 10 – 20 січня Росія та Білорусь проводитимуть спільні військові навчання. На територію останньої вже прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які залучать до перевірки білоруських сил реагування.

19 січня російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України Києва.

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