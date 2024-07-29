2 дитини вбиті, 9 – поранені: моторошні деталі різанини у Великій Британії

У поліції підтвердили загибель дітей внаслідок нападу в Саутпорті. Там 17-річний хлопець накинувся на дітей з ножем, коли вони були на заході Тейлор Свіфт.

Злочинця заарештували. Серед поранених у Великій Британії є і дорослі.

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Що відомо про різанину в Саутпорті

Головний констебль Серена Кеннеді каже, що шестеро дітей перебувають у критичному стані, а всі постраждалі дістали ножові поранення. Двоє дорослих також перебувають у важкому стані.

За підозрою у вбивстві затримали 17-річного хлопця. Він родом із Кардіффа, а жив у сусідньому селі.

Пані констебль говорить, що поліцейські були шоковані, коли приїхали на виклик. Правоохоронці назвали напад жорстоким.

Різанина сталася в центрі матері та дитини на Гарт-стріт під назвою Hart Space. Діти були на заході Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець увійшов до приміщення.

Поліцейські вважають, що дорослі "мужньо намагалися захистити дітей", але самі були поранені.

Наразі розслідування на початковій стадії. Пані констебль заявила, що є багато запитань без відповідей, а збір доказів може тривати певний час. Попередньо, напад не пов'язаний із тероризмом, але мотивація злочинця не зрозуміла.

На місце приїхало багато швидких і машин поліції. Також допомагали пожежники: вони надавали першу медичну допомогу та допомогу при травмах. 30 липня вони підтримуватимуть людей психологічно.

Свідок назвав події нічним кошмаром

Центр матері та дитини в Саутпорті був відвідуваним. На їхньому сайті йдеться про різноманітні заняття: вправи для вагітних та немовлят, йога, медитація, фітнес з немовлятами, сімейний бокс, жіночі тренувальні табори.

Колін Паррі має бізнес неподалік центру матері та дитини. Один із колег зателефонував йому та попросив вийти на вулицю: чоловік тримав поранену жінку. Вона була в критичному стані, тож один із сусідів доглядав за нею на поверсі. Чоловіки закликали надіслати якомога більше швидких.

Ті сусіди, які кинулися виводити дітей з приміщення, також зазнали нападу.

Це було точно навмисно. Це було не один раз. Це було кілька разів, коли він поранив цих дітей. Чоловік божевільний. Я не знаю, скільки дівчат залишилося в тій будівлі – він все ще був там. І я подумав: він збирається вбити їх усіх. Це схоже на кошмар – найбільш жахливу річ, яку ви могли бачити у своєму житті, побачивши таких маленьких дітей,

– згадав Колін Паррі про напад.

Прем'єр-міністр Кір Стармер висловився про інцидент

Він подякував екстреним службам і зазначив: уся країна глибоко шокована нападом, а горе людей неможливо уявити.

"Я знаю, що висловлююсь від імені всіх у всій країні, кажучи, що наші думки та співчуття – із жертвами, їхніми родинами, друзями та широкими колами суспільства", – додав прем'єр.

Експрем'єр Ріші Сунак висловився схожим чином.