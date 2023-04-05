Незграбно зроблено: як у Росії фабрикують справу про вбивство Татарського

В Росії заарештували на 2 місяці Дар'ю Трепову. Її підозрюють у причетності до вбивства пропагандиста Владлена Татарського 2 квітня у Санкт-Петербурзі.

Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, російська влада дуже оперативно знайшла винну у цій справі, так само як за 2 дні розслідувала вбивство Дар'ї Дугіної у серпні минулого року.

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Вже назначили винних

Тизенгаузен нагадав, що тоді російські правоохоронці надали зовсім непорівнянні факти про підозрювану у вбивстві Дугіної жінку, яка з дитиною та з котом в переносці перетнула кордон.

Приблизно такий самий гримучий коктейль вони уже сформували по справі Татарського. Там вже фігурують структури Олексія Навального, спецслужби українські та західних розвідок. Вони все зібрали в купу і розповіли, що це і є винні,

– підкреслив політтехнолог.

Пропагандисти не довго будуть пам'ятати Владлена Татарського, хоча Владімір Соловйов вже називає його "святим".

"Цикл життя російського колаборанта такий – свої знищили, далі він живе 1 – 2 дні як якась "лялечка". І все", – зауважив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про наслідки для пропагандистів після вбивства Татарського: дивіться відео

Могли використати "в темну"

Подальша доля Трепової буде така, що на неї тиснутимуть російські правоохоронці. Хоча з відео, на якому вона передає бюст Татарському, потім спокійно сідає у декількох метрів від нього, зрозуміло, що вона ні про що не підозрювала. Тому напевно її могли використати "в темну".

Не виключаю, що могли створити акаунт нібито від українських представників та попросити її передати бюст Татарському. ФСБ все, як завжди, незграбно зробила,

– наголосив співрозмовник.

Водночас пропагандисти тепер дуже побоюються, хто з них може бути наступним.

"Дугіна не була таким затятим пропагандистом, як Татарський. А ось коли дісталися до нього, це вже небезпечно для них. От і Антон Красовський написав, що він "може бути наступним". Звичайно може бути. ФСБ завжди замало крові", – впевнений політтехнолог.

Ліквідація російського пропагандиста Владлена Татарського 2 квітня