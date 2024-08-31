У 2 областях вируватиме потужний вітер: де чекати негоди
Негоду в Україні прогнозують у двох регіонах. Синоптики попередили людей, що будуть сильні пориви вітру, які можу призвести до наслідків.
Зокрема, негода 1 вересня 2024 року може вирувати у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також потужного вітру варто очікувати в інших регіонах України.
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Де буде негода 1 вересня
Синоптики попередили, що небезпечні метеорологічні явища можливі:
Вдень, 1 вересня, очікуються пориви Східного вітру 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий),
– заявили синоптики.
Сильний вітер у двох областях може призвести до:
- пошкодження ліній електропередач,
- падіння дерев,
- заносу автомобілів,
- збільшення ймовірності аварій на дорозі.
Варто зауважити, що Східний та Північно-Східний вітер до 7 – 12 метрів за секунду прогнозують в Україні всюди, окрім Заходу та Півночі країни. Місцями пориви вітру можуть становити 15 – 20 метрів за секунду.