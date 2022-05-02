2 травня працюватиме евакуаційний коридор з Енергодара до Запоріжжя на власному авто

З Енергодара до Запоріжжя 2 травня працюватиме евакуаційний коридор. Люди можуть виїхати на власному транспорті.

Евакуація відбуватиметься двома шляхами. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Зверніть увагу Так працює Bayraktar: Біля зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу "Раптор"

2 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя,

– написав Орлов.

Виїхати можна такими шляхами:

через Василівку – Кам'янське:

через Токмак – Оріхів.

Евакуація в Україні: останні новини

1 травня Володимир Зеленський повідомив українців про успішну евакуацію з Маріуполя. 100 людей вдалося вивезти із заводу "Азовсталь". Серед них були діти, немовля, жінки та літні люди.

2 травня евакуація з Маріуполя продовжується. Початок запланували на 7 ранку.

Також 1 травня стало відомо, що водій евакуаційного автобуса, який напередодні обстріляли в Попасній, живий. Російські окупанти взяли його в полон. Загарбники змусили водія говорити, що українська влада не займається евакуацією людей. Їх начебто кинули напризволяще. "Інтерв'ю" показали на центральному російському телеканалі.

Евакуація з Луганщини продовжується, попри нещадні обстріли. Щодня людей вивозять з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади. З Попасної евакуацію тимчасово призупинили через обстріл автобусів. Голова Луганської ОВА кожного дня закликає людей не чекати останньої критичної миті, а їхати в безпечні райони.

Евакуюватися з гарячих точок можна й потягами. Укрзалізниця щоденно призначає додаткові рейси. Графік евакуаційних потягів можна переглянути за посиланням.

Варто переглянути – захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації з "Азовсталі": відео