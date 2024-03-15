Кількість загиблих після удару по Одесі зросла до 14, постраждали – 46 людей

Унаслідок атаки по Одесі сьогодні, 15 березня, постраждали півсотні людей. Ракетний удар забрав життя 14 людей. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі.

У ДСНС повідомили, що рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню. І уже тоді, коли вони розпочали розбір завалів і пошук постраждалих, ворог вдарив повторно.

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"Согодні внаслідок російського ракетного удару по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник", – ідеться у повідомленні.

Зросла кількість загиблих

Оновлення. Кількість загиблих унаслідок удару росіян зросла до 14. Станом на 14:00 кількість відомо про 46 постраждалих. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення,

– повідомив очільник ОВА.

Він уточнив, що усім постраждалим надають необхідну допомогу. Відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки, а правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли, що унаслідок атаки загинули 8 людей. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень все ще уточнюються.

Росія вдарила по Одесі, постраждали півсотні людей / Фото ДСНС

Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок атаки також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

"Тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 квадратних метра", – додають у ДСНС.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Коротко про атаку по Одесі