Коломойський заборгував 20 мільйонів доларів білоруському олігарху, – ЗМІ

У Ізраїлі поліція розслідує шахрайство, яке нібито стосується олігарха Ігоря Коломойського та кількох його соратників. Мовиться про угоду 2019 року між партнерами Коломойського та компанією білоруського олігарха Миколи Вороб'я.

Справа стосується 20 мільйонів доларів, які співробітники компанії Sanderlyn Коломойського не сплатили за вугілля ще у 2019 році компанії NT Marine Вороб'я. Натомість куплене перепродали найбільшій українській державній енергетичній компанії "Центренерго" та нібито закрили Sanderlyn. Хоча, згідно з публічними базами даних, вона ще активна.

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За даними журналіста Олексія Сорокіна, 6 квітня 2021 року поліція Ізраїля відкрила кримінальне провадження щодо 5 підозрюваних:

Марії Кіперман;

Михайла Кіпермана;

Ігоря Коломойського;

Євгенія Геллера;

Олександра Дубілета, який курував фінансові питання.

Обвинувачених по справі наразі немає.

Ізраїльська справа – не єдина проблема Коломойського. У США триває розслідування, де його перевіряють на "відмивання" грошей, а в Україні – щодо розкрадання та "виведення" 5,5 мільярдів доларів із "Приватбанку", який до 2016 року належав олігарху.

Сам Коломойський заявив, що не знає про кримінальне розслідування щодо себе в Ізраїлі. Він додав, що не веде справ із Вороб'єм, оскільки той перебуває під санкціями Євросоюзу. Проте санкції запровадили у грудні 2020 року, через рік після підписання угоди.

Деталі справи Коломойського і Вороб'я

Джерело, пов'язане з NT Marine, розповіло, що компанія Sanderlyn з реєстрацією на Кіпрі у жовтні 2019 року підписала договір з естонською NT Marine, власником якої є білоруський олігарх Микола Воробей. Домовилися про поставку 320 тисяч тонн вугілля в Україну за 25 мільйонів доларів.

За 3 тижні естонська компанія виконала свою частину угоди, а Sanderlyn внесла лише передоплату в розмірі 5 мільйонів доларів та перепродала вугілля "Центренерго". Решту 20 мільйонів доларів компанія Коломойського відмовилася виплатити через нібито затримку грошей зі сторони "Центренерго". Тепер NT Marine намагатиметься отримати борг через суд.

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Журналісти прослідковують зв'язок Коломойського з Sanderlyn і через іншу його компанію – Sintez Oil. Номінальна власниця останньої – кіпріотка Євтихія Ксенофонтос вказана директоркою Sanderlyn. Обидві компанії купували вугілля по 78 доларів за тонну, а для "Центренерго" ставили націнку в 10 доларів за тонну. У такий спосіб на перепроданому вугіллі компанія Коломойського заробила 3,2 мільйона доларів.

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