З 2014 року – у найгарячіших точках: що відомо про Героя України Ігоря Дикуна
Джерело:Міноборони
У Міністерстві оборони розповіли про захисника Ігоря Дикуна. Він 26 березня отримав звання Героя України.
Військовий Дикун є молодшим лейтенантом. Він закінчив Академію сухопутних військ.
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"Бойовий офіцер нині захищає Україну з побратимами у складі 24 ОМБр. З 2014 року Ігор перебуває у найгарячіших точках російсько-української війни", – зазначили у Міноборони.
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Кого ще нагородили
Президент Володимир Зеленський 26 березня загалом званням Герой України нагородив 15 військових. Вони отримали держнагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Повний перелік захисників можна переглянути за посиланням.