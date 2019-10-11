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      2020 рік у Львові хочуть оголосити роком культури

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      2020 рік у Львові хочуть оголосити роком культури
      2020 рік у Львові хочуть оголосити роком культури / 24 канал

      Під час Конгресу культури міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове виділити на це 116 мільйонів гривень, які скерують на організацію культурних заходів.

      У міськраді впродовж місяця шукатимуть кращі ідеї, які реалізують у 2020 році, а також розраховують на фінансову підпримку профільного міністерства.

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      "Я б дуже просив до середини листопада, до формування бюджету, щоб ви змогли згенерувати ідеї. Ми оберемо кращі, і в рамках 2020 року їх зреалізуємо. Щоб наше бажання, як столиці культури, ми почали наповнювати змістом", – сказав мер міста Андрій Садовий.

       

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий
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