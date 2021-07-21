У 2021 році проголосуємо закон про ліквідацію ОАСК, – Веніславський
Джерело:24 канал
Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва говорять ще з квітня, але результату наразі немає. У парламент надійшов відповідний законопроєкт. Його обіцяють підтримати до кінця 2021 року.
Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він припустив, що закон проголосують вже на наступній сесії.
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"Я думаю, що в цьому календарному році (2021 рік – 24 канал), на наступній сесії ми точно проголосуємо закон про ліквідацію ОАСК. Процедура утворення нового суду, звичайно, займе певний термін", – зауважив він.
Представник президента вважає, що на сформування нового суду потрібно буде приблизно пів року.
Веніславський: Прикривати ОАСК ніхто не буде
Нардеп впевнений, що новий Окружний суд, який буде здійснювати адміністративне правосуддя у межах столиці України, буде точно доброчесним.
Він не даватиме приводів для звинувачень, які ми, на жаль, маємо зараз в особі голови ОАСКу пана Павла Вовка, який зганьбив себе записами,
– додав Веніславський.
Інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі: дивіться відео
Ліквідація ОАСК: коротко
- Президент Володимир Зеленський заговорив про необхідність ліквідувати ОАСК, адже суд втратив довіру до себе.
- Законопроєкт щодо ліквідації ОАСК надійшов до парламенту 13 квітня. Разумков підтримав ініціативу.
- Судді ОАСК активно протестують проти рішення і вже звернулись до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
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