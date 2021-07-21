У 2021 році проголосуємо закон про ліквідацію ОАСК, – Веніславський

Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва говорять ще з квітня, але результату наразі немає. У парламент надійшов відповідний законопроєкт. Його обіцяють підтримати до кінця 2021 року.

Про це представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він припустив, що закон проголосують вже на наступній сесії.

До теми Війна Зеленського з КСУ та повернення Тупицького: інтерв'ю Веніславського про судову реформу

"Я думаю, що в цьому календарному році (2021 рік – 24 канал), на наступній сесії ми точно проголосуємо закон про ліквідацію ОАСК. Процедура утворення нового суду, звичайно, займе певний термін", – зауважив він.

Представник президента вважає, що на сформування нового суду потрібно буде приблизно пів року.

Веніславський: Прикривати ОАСК ніхто не буде

Нардеп впевнений, що новий Окружний суд, який буде здійснювати адміністративне правосуддя у межах столиці України, буде точно доброчесним.

Він не даватиме приводів для звинувачень, які ми, на жаль, маємо зараз в особі голови ОАСКу пана Павла Вовка, який зганьбив себе записами,

– додав Веніславський.

Мовиться про плівки Вовка. Їх ще у 2019 році оприлюднили працівники антикорупційних органів. На записах чути, як нібито судді Окружного адмінсуду Києва домовлялися про конкретні судові рішення. Зокрема, сам Вовк з колегами планував повністю контролювати судову гілку влади.

Інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі: дивіться відео

Ліквідація ОАСК: коротко