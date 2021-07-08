Незаконні мігранти: кількість росіян, яких не пустили в Україну, значно зросла

За перше півріччя 2021 року через державний кордон не пропустили понад 19,3 тисячі осіб. У 2020 році показники були нижчими у 1,6 раза.

Переважно відмови у в'їзді пов'язані з карантинними обмеженнями, які стосувалися іноземців. Вони приїхали в Україну з країн, де були спалахи та поширення COVID-19, і не мали потрібних документів для в'їзду.

До теми Перетин кордону України іноземцями: хто не підлягає обов'язковій обсервації

Серед тих, кому не дозволили перетнути кордон, найбільше громадян Росії – 2 818 осіб. Показник збільшився у порівнянні з 2020 роком на 2,7 раза. Крім того, все частіше відмовляли громадянам таких країн:

Молдови;

Туреччини;

Польщі;

Румунії;

Білорусі;

Німеччини.

Зросла кількість незаконних мігрантів

Не пропускали через кордон осіб в авіаційних пунктах пропуску. Це 62,1% від загальної кількості. А також на кордонах з Росією, Молдовою та Білоруссю.

Читайте також Розбудова пунктів пропуску на кордоні з ЄС: співпраця Держмитслужби та Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі, наголосили, що серед не пропущених зросла частка потенційних незаконних мігрантів – з 2 270 осіб за перше півріччя 2020 року – до 4 058 осіб у 2021 році. Тут знову перше місце належить росіянам – 1 236 громадян.