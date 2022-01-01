У 2022 році G7 очолила нова країна
Джерело:"Європейська правда"
З 2022 року очолюватиме "Велику сімку" – Федеративна Республіка Німеччини. До цього вона головувала цією групою у 2015 році.
З 1 січня 2022 року очолювати "Групу семи" буде Німеччина. До цього у 2021 році нею керувала Велика Британія.
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Де і коли буде саміт G7
Щорічний саміт лідерів країн "Групи семи" Німеччина прийматиме в баварських Альпах. Він запланований на 26 – 28 червня у замку Ельмау, як і під час попереднього головування Німеччини у 2015 році.
До складу G7 зараз входять:
- Велика Британія;
- Італія;
- Канада;
- Німеччина;
- США;
- Франція;
- Японія.
Питання, які обіцяють розглянути
"Ми зробимо якнайбільше під час нашого головування, аби забезпечити лідерську роль цих країн у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі", – підкреслив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Зазначається, що у 2023 році головування в "Групі семи" перейде до Японії.Довідка. "Група семи" – це міжнародний клуб урядів 7 високорозвинених країн світу. Лідери цих держав регулярно зустрічаються, аби обговорити спільні економічні проблеми й узгодити свою економічну політику. Також у зустрічах бере участь Євросоюз, однак без права голосувати за проведення щорічних зборів.
G7 та Україна: останні новини
- Президент Володимир Зеленський 17 грудня зустрівся із послами "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.
- Вони підбили зовнішньополітичні підсумки року й окреслили завдання на майбутнє.
- Зеленський підкреслив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з ЄС і НАТО.
- Крім того, наповнюватиме конкретними проєктами та змістами співпрацю з ключовими партнерами.
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