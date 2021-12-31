У 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні

З 1 січня 2022 року в Україні зміниться керівництво групи послів країн "Великої сімки". Тепер головувати буде Німеччина.

Посольство передало булаву

Цю роль Німеччина перейняла від Великої Британії. До своїх обов'язків посольство приступить у перший день 2022 року.

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Сьогодні – останній день головування посольства Великої Британії в Україні у групі послів G7 в Україні. Для нас було честю та привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен та команді посольства Німеччини в Україні,

– йдеться в заяві.

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс передала своїй німецькій колезі булаву – символ підтримки реформ в Україні, на що і спрямована робота послів "Великої сімки". Крім того, вона побажала їй удачі.



Пані посол Великої Британії передає головування в групі послів "Великої сімки" Німеччині / Фото з твітеру групи

До теми пропонуємо сюжет про роль послів "Великої сімки" у виборі голови САП: дивіться відео