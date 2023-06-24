Окупанти на Херсонському напрямку роздумують розвернути гармати на Росію: перехоплення
Джерело:"Николаевский Ванёк"
Російські загарбники після подій в Росії думають над тим, щоб повернути свої гармати в іншому напрямку. Зокрема, у сторону країни-агресора.
Окупанти пояснюють одне одному, що Пригожин гармати на міноборони Росії направив. Зокрема, найманці з ПВК "Вагнер" йдуть в напрямку Москви.
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Про що говорять окупанти між собою на Херсонщині
Все х**ня. Зараз ми свої гармати розгорнемо на Росію,
– каже окупант.
Далі у перехопленні 205 російської бригади чутно, як вороги починають говорити про Пригожина, який скерував гармати на міноборони Росії. Інший пояснює ймовірну причину таких дій. Мовляв, 23 червня міноборони Росії ракетами вдарило по вагнерівцях.
"І таких розмов/переписувань ми спостерігаємо все більше і більше...", – пояснили в українському телеграм-каналі.
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Заколот Пригожина в Росії: коротко
- 23 червня власник вагнерівців Євгеній Пригожин заявив, що російська армія завдала ракетного удару по ПВК "Вагнера". За його словами, жертв багато.
- Згодом "Кухар Путіна" заявив, що вагнерівці починають рухатись до Москви. Зокрема, що вони взяли під контроль військові об'єкти й аеродром в Ростові. Далі – почали контролювати військові об'єкти у Воронежі. Тобто до столиці Росії залишається орієнтовно 500 кілометрів.
- В українській розвідці заявили, що заколот Пригожина – це початок краху Росії. За даними представника української розвідки, це внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України.