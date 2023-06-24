Окупанти на Херсонському напрямку роздумують розвернути гармати на Росію: перехоплення

Російські загарбники після подій в Росії думають над тим, щоб повернути свої гармати в іншому напрямку. Зокрема, у сторону країни-агресора.

Окупанти пояснюють одне одному, що Пригожин гармати на міноборони Росії направив. Зокрема, найманці з ПВК "Вагнер" йдуть в напрямку Москви.

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Про що говорять окупанти між собою на Херсонщині

Все х**ня. Зараз ми свої гармати розгорнемо на Росію,

– каже окупант.

Далі у перехопленні 205 російської бригади чутно, як вороги починають говорити про Пригожина, який скерував гармати на міноборони Росії. Інший пояснює ймовірну причину таких дій. Мовляв, 23 червня міноборони Росії ракетами вдарило по вагнерівцях.

"І таких розмов/переписувань ми спостерігаємо все більше і більше...", – пояснили в українському телеграм-каналі.

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Заколот Пригожина в Росії: коротко