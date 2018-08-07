20-річну доньку Барака Обами підловили з сигаретою: фото
Доньку колишнього президента США Барака Обами Малію папарацці сфотографували під час побачення з її хлопцем Рорі Фаркуарсоном.
Пара прогулялася вулицями Лондона, тримаючи у руках сигарети, пише Daily Mail.
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Малія Обама та Рорі Фаркуарсон
Що про це думає її батько?
Це не вперше Малію звинувачують у курінні: у 2016 році у мережу виклали відео, де дівчини курить марихуани на музичному фестивалі Lollapalooza в Чикаго.
Малію Обаму зняли з косяком у 2016 році
Зараз старша донька Обами на канікулах і подорожує Європою з бойфрендом. Дівчина навчається в Гарвардському університеті і перейшла на другий курс.
Малія Обама та Рорі Фаркуарсон
Малія Обама та Рорі Фаркуарсон
Малія Обама
Джерело: 24 Канал
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