20-річну доньку Барака Обами підловили з сигаретою: фото

Доньку колишнього президента США Барака Обами Малію папарацці сфотографували під час побачення з її хлопцем Рорі Фаркуарсоном.

Пара прогулялася вулицями Лондона, тримаючи у руках сигарети, пише Daily Mail.

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Малія Обама та Рорі Фаркуарсон

Що про це думає її батько?

Це не вперше Малію звинувачують у курінні: у 2016 році у мережу виклали відео, де дівчини курить марихуани на музичному фестивалі Lollapalooza в Чикаго.

Малію Обаму зняли з косяком у 2016 році

Зараз старша донька Обами на канікулах і подорожує Європою з бойфрендом. Дівчина навчається в Гарвардському університеті і перейшла на другий курс.

Малія Обама та Рорі Фаркуарсон

Малія Обама та Рорі Фаркуарсон

Малія Обама