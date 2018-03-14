20 серіалів, в яких багато сексу: 18+

Незалежно від головного сюжету, ледь не в кожному серіалі можна зустріти інтимні сцени. Пропонуємо підбірку серіалів, де сексуальні сцени можна зустріти майже в кожній серії.

20 серіалів, в яких багато сексу

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1. "Коханці" (2014- ...)

Ной - одружений батько чотирьох дітей, який за велінням злої долі знайомиться на пляжі з Елісон, заміжньою жінкою, яка переживає недавню втрату своєї дитини. Це знайомство обертається для них бурхливим романом.

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2. Майстри сексу (2013-2016)

Екранізація біографії доктора Уїлльяма Мастерса, який разом з Вірджинією Джонсон впродовж тридцяти років досліджували сексуальність людини. Вони спостерігали за 700 чоловіками і жінками, які в сукупності займалися сексом 10 тисяч раз. Завдяки їхнім дослідженням і виникла сексуальна революція.

Дивіться трейлер до серіалу "Майстри сексу"

3. "Ти – втілення пороку" (2014- ...)

Серіал розповідає про те, чи можливо, щоб дві людини, які помішані на похоті і розпусту, могли мати серйозні стосунки.

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4. "Гра престолів" (2011- ...)

Незважаючи на те, що постійно триває боротьба за престол, зріють змови і кожен готовий встромити ніж у спину, в популярному серіалі також є багато сексуальних сцен.

Дивіться сцену зі серіалу "Гра престолів"

5. "Тільки секс" (2011)

Давні подруги Саммер і Джорджія втомилися від серйозних романів, тому вирішили перестати травмувати свою психіку і розбиті серця, і зажили під девізом "Тільки секс".

Дивіться трейлер до серіалу "Тільки секс"

6. "Рим" (2005-2007)

Серіал відкриває завісу і починає свої події в 52 році до н. е., коли Гай Юлій Цезар завойовує Галію після восьмирічної війни і готується повернутися до Риму.

Дивіться сцену зі серіалу "Рим"

7. "Скінс" (2007-2013)

У всіх підлітків є свої проблеми і радощі життя. Перехідний вік, формування особистості, прояв характеру: секс, наркотики, вечірки . Вони хочуть бути незалежними і робити тільки те, що їм заманеться. Їм плювати на порядок і суспільні норми, адже вони – нове покоління.

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8. "Cпартак" (2010-2013)

Історія розгортається навколо життя знаменитого римського гладіатора Спартака, якого розлучили з його коханою і змусили виходити на арену, де смерть – найкраща розвага. На його шляху будуть зустрічатися різні спокуси, які будуть намагатися збити його з істинного шляху.

Дивіться сцену зі серіалу "Cпартак"



9. "Безcоромні" (2011- ...)

Серіал розповідає про безрозсудну і норовливу багатодітну сім'ю Галлахерів, яка веселиться, потрапляє в найнеймовірніші ситуації і поступово божеволіє, намагаючись вижити в світі всілякими способами.

Дивіться сцену зі серіалу "Безcоромні"

10. "Дівчата" (2012-2017)

Цей серіал можна назвати підліткової версією серіалу «Секс у великому місті». Історія розповідає про декілька дівчат двадцятирічного віку, яким доводиться приймати з гідністю поразки і лише зрідка радіти перемогам один одного.

Дивіться сцену зі серіалу "Дівчата"

11. "Банші" (2013-2016)

Відбувши своє покарання в тюрмі, Лукас Худ переїжджає в невелике містечко в Пенсільванії під назвою Банші, де за допомогою обману отримує посаду місцевого шерифа. Незважаючи на те, що сюжет серіалу крутиться навколо криміналу, головний герой не упускає можливості добре провести час в компанії красивих жительок міста.

Дивіться сцену зі серіалу "Банші"

12. "Таємний щоденник дівчини за викликом" (2007-2011)

Головна героїня далеко не така, якою здається на перший погляд. Вона створює враження успішної та законослухняної дівчини, яка іноді любить добре провести час з друзями. Але насправді вона одна з найбільш високооплачуваних елітних дівчат за викликом в Лондоні.

Дивіться трейлер до серіалу "Таємний щоденник дівчини за викликом"

13. "Секс і Каліфорнія" (2007-2014)

Переживаючи творчу і особисту кризу, Хенк Муді остаточно потопає в пороках: марихуана, алкоголь і дівчат. Однак він не втрачає надії знову знайти втрачену сім'ю і повернутися до творчості.

Дивіться трейлер до серіалу "Секс і Каліфорнія"

14. "Дівчина на виклик" (2016- ...)

Ніщо не віщувало біди в житті студентки юридичного факультету Крістін, поки вона не відкрила для себе новий світ ескорту виключно з прагматичних міркувань.

Дивіться трейлер до серіалу "Дівчина на виклик"

15. "Табу" (2017- ...)

Історія розгортається навколо шукача пригод Джеймса Кезайя Делейні, який вирішив побудувати свою власну корабельну імперію.

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16. "Двійка" (2017- ...)

З чого починалася секс-індустрія? Початок був покладений в далеких 70-80-х роках в самому серці Манхеттена. До того моменту, поки поява СНІДу, вседоступність наркотиків і реорганізація ринку нерухомості не поклали край цьому божевіллю.

Дивіться cцену зі серіалу "Двійка"

17. "Близькі друзі" (2000-2005)

Перший відвертий серіал про гомосексуалів з невеликого американського містечка Піттсбурга. Гей-клуби, перший одностатевий секс, камінг-аути, гомофобія, право геїв на усиновлення дітей. Протягом серіалу були порушені всі теми, з якими можуть зіткнутися секс-меншини в повсякденному житті.

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18. "Борджіа" (2011-2013)

В кінці XV століття в руках Папи Римського зосередилася необмежена влада: він міг коронувати і скидати королів, змінювати долю імперій. Ім'я церкви почало асоціюватися тільки з корупцією та аморальністю. А що відбувалося за зачиненими дверима, можна було тільки здогадуватися. У 1492 році, після смерті папи Інокентія VIII, престол святого Петра зайняв Олександр VI, який вписав в історію ім'я клану Борджіа аж ніяк не благими діяннями.

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19. "Реальна кров" (2008-2014)

З тих пір, як японці винайшли штучну кров, вампіри перестали вбивати простих смертних і поступово почали навіть з ними уживатися. Але не всі люди виявилися готові до цього, і не всі вампіри були раді відмовитися від звичної для них їжі.

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20. "Cекс і місто" (1998-2004)

Відомий серіал про чотирьох подруг, які перетнули 30-річний рубіж.

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