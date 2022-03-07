В Україні 211 шкіл або пошкоджені, або повністю зруйновані, – Шкарлет

Російські загарбники продовжують цинічні обстріли українських міст і сіл. Окупанти знищують будівлі, садочки та школи.

Кількість зруйнованих окупантами навчальних закладі зростає кожного дня. Про це близько опівночі 7 березня повідомив у ефірі державного телеканалу "Рада" Сергій Шкарлет.

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На сьогодні 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, а є й такі, що пошкоджені, але таких об'єктів стає все більше,

– сказав міністр освіти.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні оголосили двотижневі канікули.

Скільки українських дітей вбила Росія

Російська агресія забрала життя 32 невинних дітей, ще 70 – зазнали поранень.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родичам та близьким тих, чиє життя обірвала війна. Окупанти неодмінно заплатять за свої злочини!

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