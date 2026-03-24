У Вінниці лунають вибухи: що відомо

Вдень 24 березня у Вінниці було чутно вибухи. Кореспонденти Суспільного спершу повідомили про звуки вибухів на Вінниччині, а пізніше – про вибух у самому місті та повторний гучний звук.

Що відомо про вибухи у Вінниці?

О 16:50 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Вінниці було чутно звук вибуху. Вже о 16:59 з'явилося повторне повідомлення. Кореспонденти Суспільного написали, що у Вінниці повторно було чутно звук вибуху. Інших деталей щодо ситуації у місті станом на зараз немає.

