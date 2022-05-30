24 із 32 бійців взводу загинули, – дружина захисника Маріуполя про останню розмову з чоловіком
Дружина захисника Маріуполя розповіла про останню розмову з чоловіком. Наразі вона не знає, що з ним та в якому він стані.
Так, Наталка Зарицька на брифінгу повідомила, що востаннє її чоловік виходив на звʼязок 17 травня, інформує 24 канал.
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Жінка додала, що наразі невідомо, де він, чи живий, чи не закатований, чи не піддається тортурам.
Більшість бійців його взводу загинули
В останньому повідомленні чоловік Зарицької написав їй, що з 32 його побратимів у взводі 24 загинули. З них 17 загинули під час одного авіаудару фосфорною бомбою. За словами Зарицької, 8 уціліли, але з них тільки один був не поранений.
Вона додала, що всі очікували екстракції, але дива не сталося. Відтак вихід героїв з Азовсталі – це не кінець, а початок нового етапу боротьби.
Сестра іншого захисника Сандра Кротевич зазначила: всі рідні бійців сподіваються, що російська сторона поводиться з ними згідно з Женевською конвенцією, міжнародним правом, так, як поводиться весь час Україна щодо військовополонених з Росії.
Евакуація з "Азовсталі": що відомо
- 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. Вище військове керівництво дало наказ захисникам Маріуполя зберегти свої життя.
- Українських воїнів вивезли на тимчасово окуповані території. Зокрема, вони мали бути в Новоазовську та Оленівці. Британська розвідка підрахувала, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів.
- У Міноборони одразу пояснили, що бійців мають обміняти на російських полонених. Хоча пропагандисти заявили, мовляв, хочуть влаштувати судову розправу над захисниками Маріуполя. Президент Володимир Зеленський запевнив, що обмін має бути.
- Президент додав, що подальша ситуація повністю залежить від сторін, які взяли на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя. Йдеться про ООН, Червоний Хрест та Росію.
- Дружина Дениса Прокопенка Катерина розповіла, що зуміла поговорити з чоловіком. За його словами, бійців утримують у більш-менш нормальних умовах.
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