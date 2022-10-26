Ізраїль доведе виробництво дронів Іраном, чому наступ сповільнився: хронологія 245 дня війни

Україна вже 245 днів бореться з російськими окупантами, які розв'язали повномасштабну війну проти нашої країни. Українські воїни стримують загарбників, а також намагаються звільнити окуповані території.

Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

Днем раніше Приліт у Дніпрі, Штайнмаєр привіз військову допомогу з Німеччини: хронологія 244 дня війни

07:00 Ще два тижні тому компанія Raytheon Technologies передала дві системи ППО NASAMS уряду США. Зараз їх вже розгортають в Україні.

07:00 На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати дітей та насильно вивозити їх до Росії чи у Крим. Часто викрадають дітей тих батьків, які мають проукраїнську позицію.

06:44 За минулу добу ЗСУ мінуснули 8 ворожих складів з БК: 2 – у Каховському районі, 3 – у Бериславському районі, 1 – у Токмаку, 1 – у Василівському районі та 1 на Кінбурнській косі.

06:34 За минулу добу росіяни намагалися двічі наступати на Півдні, проте ЗСУ не дали їм прорватися. Окупанти зазнали значних втрат, а з нашого боку їх, на щастя, не зафіксовано.

04:22 Координатор Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич заявив, що якщо Україна визнає Білорусь окупованою територією, то це може вплинути на білорусів та допоможе їм у їхній боротьбі за свободу.

02:58 Зараз наступ ЗСУ на Херсоні призупинився. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що причина цьому – погана погода. Наразі на Півдні йдуть дощі, що дещо заважає, проте ЗСУ продовжують просуватись кілометр за кілометром.

02:22 В Ірані вбили двох членів Корпусу вартових ісламської революції: полковника Мехді Моллашахі, одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також Джавада Кейха, одного з командирів підрозділу КВІР "Басідж". ЗМІ пишуть, що вони відповідали за постачання дронів-камікадзе до Росії.

00:00 Хоч Ізраїль не хоче наддавати Україні свої системи ППО, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що дасть США докази використання іранських безпілотників в Україні. Він вже приїхав до країни і невдовзі зустрінеться з Джо Байденом.