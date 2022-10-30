Росія хоче замінити українське зерно, яка ситуація в Новій Каховці: хронологія 249 дня війни

Повномасштабна війна в Україні станом на 30 жовтня триває вже 249 днів. Саме стільки часу "друга армія світу" намагається захопити нашу територію.

Ворог не має успіху на полі бою, адже українські військові вміло дають відсіч. Про головне, що трапилося на фронті та в тилу – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми ППО України – посилена, Росія призупинила зернову угоду: хронологія 248 дня війни

02:58 Російські загарбники готуються до оборони в Новій Каховці та продовжують примусову евакуацію місцевого населення з вулиць на узбережжі Дніпра. Крім Каховки, людей виселяють і з інших населених пунктів правобережжя.

02:14 Верховний Суд постановив, що повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не можна оскаржити в суді. Адже це лише повідомлення, що людині потрібно прийти до військкомату, тож оскаржувати його немає сенсу.

01:35 Після того, як Росія скасувала зернову угоду, країна-агресорка видала цинічну заяву – запропонувала замінити українське зерно своїм. Нібито в найближчі 4 місяці агресор може безкоштовно поставити до 500 тисяч тонн зерна.