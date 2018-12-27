24 впіймані на допінгу російські спортсмени не повернули свої олімпійські медалі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від Олімпійського комітету Росії (ОКР), щоб російські спортсмени, який впіймали на використанні допінгу, повернули олімпійські нагороди.

За повідомленням ТАСС, загалом мова йде про 24 спортсменів, які мають повернути нагороди. Це медалі за Олімпійські ігри 2008 та 2012 років.

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Масштабні перевірки допінг-проб учасників літніх Олімпіад 2008 і 2012 років, організовані МОК напередодні Ігор 2016, виявили порушення антидопінгових правил кількома російськими спортсменами, олімпійські результати яких після тривалих розглядів, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді, були анульовані. Всі нагороди російські спортсмени-допінгісти мали повернути в ОКР до 24 грудня, що ті передали їх в МОК.

Також повинні повернути нагороди були й ті спортсмени, які не були викриті в порушенні антидопінгових правил на Олімпійських іграх, але виступали в одній команді або екіпажі з покараними за допінг атлетами (легкоатлетична естафета, бобслей-четвірка).

Варто зазначити, що за минулі 2,5 року повернули нагороди п'ять російських легкоатлетів, результати яких на Олімпіадах були анульовані.