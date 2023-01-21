"26 швидких": відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

21 січня 2023, 15:24
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Джерело:

Максим Козицький

21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що хворих привіз спеціальний потяг. 

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Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць,
– повідомив Максим Козицький. 

Керівник ОВА подякував фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади. 

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Зазначають, що для медичної евакуації залучили 26 карет "швидкої".

Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу,
– наголосив Козицький.

При цьому точну кількість людей, яких евакуювали, не уточнюють. Ймовірно, серед хворих були й маломобільні люди. 

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Коротко про ситуацію на Херсонщині

  • ЗСУ деокупували Херсон 11 листопада. Однак росіяни продовжують його обстрілювати, жителів області закликали виїхати в безпечніші частини України.
  • Так, одразу декілька об'єктів інфраструктури постраждали в Херсоні 15 січня. 
  • За даними Херсонської ОВА, близько 15 тисяч людей з моменту деокупації міста скористалися евакуацією та переїхали.
Автор: Анастасія Лукашевська