27 нардепів можуть отримати смартфон від Зеленського: найбільше з ОПЗЖ
Джерело:ОПОРА
Президент Зеленський анонсував запуск нової програми, згідно з якою люди віком понад 60 років отримають сучасні смарфони. Чимало претендентів на безоплатні гаджети від держави є й у парламенті.
Програма стосуватиметься літніх вакцинованих українців, які навесні, за словами глави держави, зможуть отримати пільговий тариф на інтернет та смартфон. У громадянській мережі ОПОРА підрахували, що таких у Верховній Раді – 27.
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27 нардепів можуть теоретично отримати смартфони
Проте невідомо, чи всі вони вже вакцинувались проти коронавірусу. У переліку потенційних парламентарів – власників державних гаджетів – 26 чоловіків та 1 жінка.
Партійна приналежність депутатів віком 60+:
- ОПЗЖ – 12,
- "Батьківщина" – 7,
- "Довіра" – 2,
- "За Майбутнє" – 2,
- "Слуга народу" – 2,
- "Європейська Солідарність" – 2,
- позафракційні – 1.
Найстаршому депутату в Раді – 81 рік
Найстаршому народному обранцю – 81 рік, а наймолодшому – ще не виповнилось і 26. Середній вік нардепів становить 44,5 роки.
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Смартфони для всіх: що відомо про програму
- 8 лютого пройшла презентація нових послуг у додатку Дія.
- Участь у заході взяв президент Володимир Зеленський.
- Згідно з планом програми, незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф.
- Поки що немає деталей щодо реалізації програми, а також невідомо, які саме смартфони надаватимуть літнім українцям.
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