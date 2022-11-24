Масова атака на Київ, виступ Зеленського на Радбезі ООН: хронологія 273 дня війни

Українські захисники продовжують відважно протистояти ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не здаються та щодня наближають нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Обшуки у Києво-Печерській лаврі, нова "бавовна" в Криму: хронологія 272 дня війни

23:50 Подоляк зазначив, що російська пропоганда може дійти до того, аби почати переконувати людей, що вихід з України – це перемога. Вочевидь, пропагандисти розуміють, що працюють на зовсім неосвічену авдиторію.

23:30 Росія поширює фейк про те, що українських вболівальників у Катарі заарештували через нацистські гасла під час Чемпіонату світу з футболу. Насправді відео, яке публікують ворожі ЗМІ, жодного стосунку до ЧС 2022 у Катарі не мають.

23:25 Лукашенко почав переживати, що Росія розвалиться.

Я відчуваю, що ми прийшли до консенсусу, що якщо, не дай Боже, Росія розвалиться, то наше місце буде під цими уламками,

– сказав посіпака Путіна.

23:18 Володимир Зеленський виступив на Раді Безпеки ООН після масованого ракетного удару. Він наголосив, що Росія не дає світу нічого, крім терору, дестабілізації та дезінформації.

23:11 Голова ПАРЄ пригрозив Росії через удари по Україні. Тіні Кокс попередив Кремль про те, що їхні злочини не залишаться непокараними.

22:03 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що всередині Києво-Печерської лаври силовики виявили, ймовірно, громадян Росії.

22:54 Кличко зазначив, що київські навчальні заклади 24 листопада працюватимуть. Школярі вчитимуться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть очно.

22:28 Росіяни перетворюють заклади освіти, зокрема школи, на тимчасово окупованих територіях України на казарми.

22:12 Ганна Маляр підкреслила, що Росія зменшує активніть наступальних дій на Півдні. Пов'язано це з тим, що загарбники переводять, виводять техніку і переформатовують свої підрозділи в цьому регіоні. Водночас вона наголосила, що Сході ситуацію діааметрально протилежна.

21:59 Мер Львова Садовий повідомив, що у місті вже є світло, вода і теплом, однак планові відключення ще діятимуть.

21:57 Голова Нацполіції Клименко розповів, що у відділках поліції облаштовуюють пункти обігріву для українців. Кожна людина, яка немає електроенергії чи не немає змоги зарядити телефон, може звернутися до силових структур.

21:38 Наразі 80 відсотків столиці все ще без світла. Київ майже повністю знеструмлено, лише в небагатьох будинках є електроенергія.



Нічний Київ без світла / Світлина Валентини Поліщук

21:30 Укрзалізниця скасувала рух низки поїздів через ракетний обстріл. Дізнатися про змінити можна за посиланням.

21:27 На АЗС України у всіх містах довжелезні черги. Водії заповнюють баки, аби мати пальне на випадок тотального відлючення світла.

21:20 На території держави масово розгортають "Пункти незламності", куди українці можуть прийти у разі відключення світла, аби зігрітися чи підзарядити телефон.

20:30 Відбулася велика селекторна нарада, на якій були присутні усі очільники областей, голови міст та районів, представники деяких міністерств, зокрема Міненергетики, представники ДСНС. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що структури обговорили масований ракетний обстріл та план дій задля повернення світла в оселі українців.

20:14 Внаслідок удару російських окупантів по Вишгородському районі загинули 4 людей. Окрім того, відомо про понад 30 постраждалих.

20:06 Володимир Зеленський ініціює термінове скликання Радбезу ООН через терористичний удар по Україні 23 листопада.

19:28 Андрій Садовий повідомив, що у Львові 70% мешканців – зі світлом.

19:08 У новий пакет допомоги від США на 400 мільйонів доларів увійдуть ракети до NASAMS і HIMARS, кулемети з тепловізорами, ракети HARM, бронемашини, високоточні снаряди для артилерії, генератори та інша техніка й зброя.

18:50 Зросла кількість жертв внаслідок удару по Вишгородському району Київської області. Наразі відомо про 5 загиблих та 34 – поранених. Серед потерпілих є 5 дітей.

18:32 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

на Криворізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть позиційну оборону. Водночас на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог обороняється;

ЗСУ влучно відпрацьовують по скупченню ворога – до лікарень Горлівки останніми днями доправили 30 важкопоранених окупантів;

у Луганській області ЗСУ влучили у склад боєприпасів росіян, то ж близько 50 окупантів загинули, а ще 50 – зазнали поранень;

у Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 пораненими.

18:12 Ворожі війська обстріляли з артилерії Херсон. Через це загинув 73-річний місцевий мешканець.

17:49 Володимир Зеленський відреагував на масовий ракетний обстріл України. Президент закликав берегти себе й запевнив, що наші служби все відновлять. Водночас Росія вкотре довела свій статус держави-терористки.

Зеленський звернувся до українців після ракетного обстрілу: відео

17:45 США вирішили надати Україні додаткову допомогу. Зокрема, Білий дім виділив на оборонні потреби нашої держави 400 мільйонів доларів. В Офісі Президента вже подякували партнерам за це.

17:25 Кривий Ріг – повністю без світла. Наразі триває рятувальна операція, щоб підняти шахтарів на поверхню.

17:22 У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що сьогодні в обід росіяни запустили по Україні 70 крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе. Нашим військовим вдалося ліквідувати 51 ракету й 5 безпілотників.

17:08 Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Києву. Віталій Кличко повідомив про 11 потерпілих і 3 загиблих, серед яких є 17-річна дівчина.

17:04 Російські військові запустили сьогодні на Київ 31 ракету. 21 смертоносний снаряд вдалося збити силам ППО.

16:40 Україна повернула з російського полону 35 наших військових та одного цивільного громадянина. До речі, серед тих, хто повернувся додому, є захисники "Азовсталі".

16:38 Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. На території станції працюють дизель-генератори. Водночас на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС спрацював аварійний захист.

15:51 Після ракетної атаки по всьому Києву зникла вода. Фахівці вже працюють над тим, щоб відновити водопостачання.

15:46 Через обстріли Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми.

15:28 Після російських ударів по Україні масштабних відключень світла зазнала і Молдова. Без електроенергії також залишилось й окуповане росіянами Придністров'я.

15:27 Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.

15:15 Внаслідок обстрілу житлового будинку у Києві три людини загинули, шість осіб отримали поранення.

15:02 Через ракетні обстріли в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

14:26 У Львові пролунали вибухи. Андрій Садовий повідомив про те, що місто повністю знеструмлений та закликав мешканців перебувати в укриттях.

14:11 Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив вибухи та заявив, що в області працює ППО. У Києві є влучання в один з інфраструктурних об'єктів.

13:43 Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в Кременчуцькому районі працює ППО.

13:21 Європарламент прийняв резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. Європарламент закликав ЄС розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму, адже потрібні суттєві обмежувальні заходи проти таких країн, які мусять вплинути на їхні стосунки з державами-членами ЄС.

13:05 Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Дніпропетровщині та Запоріжжі. За попередніми даними, у регіоні працює ППО та збито ворожу ракету.

12:43 На Одещині повідомили про вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

12:29 По всій території України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття, адже росіяни запустили ракети в сторону України.

Окрім того, попередили про можливу атаку з Каспійського моря. Також окупанти запустили ракети з Ростовської області.

11:20 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за найгіршого сценарію частину Києва можуть евакуювати.

Міський голова сказав, що киян чекає найважча зима з часів Другої Світової війни. Він закликав містян готуватися до "найгіршого сценарію" – відключення електрики під час низьких температур.

10:32 Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив про вибухи в місті. Попередньо відомо, що Херсон атакували з "Градів". Також у двір місцевого прилетів невідомий предмет. Ймовірно, запальний фосфорний снаряд.

10:09 В Міноборони Великої Британії припустили, що Росія організувала атаки іранськими дронами, щоб компенсувати нестачу ракет. Однак запас безпілотників також скінчився.

Британська розвідка припустила, що Москва найімовірніше закуповуватиме безпілотники за кордоном, ніж виготовлятиме нові крилаті ракети всередині країни.

9:58 У ДСНС розповіли, що 22 листопада росіяни відкрили вогонь по колоні цивільних автомобілів, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, щоб вони їхали в Запоріжжя. Людей цинічно обстріляли окупанти саме на "Дорозі життя".

Рятувальна операція тривала 3 години. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Найменшому врятованому українцю – 2 місяці.

9:34 СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі. Співробітники виявили на території людей з паспортами СРСР та Росії, а також 32-річного громадянина України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван".

Також співробітники СБУ виявили в лаврі:

проросійську літературу, яку використовували для навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень;

понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

Обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі

9:31 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вони передадуть Україні бойові гелікоптери. Зокрема, мовиться про:

три колишні вертольоти Sea King;

а також 10 тисячах артилерійських снарядів.

9:24 Росія з 24 лютого втратила в Україні 85 410 своїх солдатів. Тільки за минулу добу відправились за кораблем 410 ворогів.

9:18 Росіяни в тимчасово окупованому Севастополі почали підготовку операторів іранських дронів.

Ба більше, за даними CNN, Росія вже почала отримувати від Ірану креслення та компоненти для ударних безпілотників. За даними ЗМІ, Тегеран та Москва домовились про їх виготовлення в Росії.

8:54 Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що росіяни вдарили по житловому будинку та поліклініці в Куп'янську, що на Харківщині. На жаль, внаслідок атаки загинули дві людини, які йшли вулицею.

8:17 У Генштабі розповіли, що росіяни намагаються обладнати оборонні рубежі вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь, у Херсонській та Запорізькій областях. Окрім того, у ворога великі втрати. Зокрема:

у Каланчаку Херсонської області в лікарні не вистачає місця для поранених окупантів;

а у Велику Копаню доправили орієнтовно 40 поранених ворогів;

ЗСУ підтвердили знищення ворожого зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки;

також біля Веселого Запорізької області ЗСУ знищили блокпост окупантів.

08:07 В Офісі Президента розповіли, що внаслідок атаки на пологове відділення у місті Вільнянськ Запорізької області загинув хлопчик, який народився два дні тому. Кирило Тимошенко розповів, що ворог атакував пологове ракетами С-300.

Також, за даними заступника Андрія Єрмака, окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Влучили в житловий будинок та поліклініку, також є руйнування школи.

6:47 Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія може готувати операцію під "чужим прапором" у Бєлгородській області.

Саме тому Кремль поширює дані про нібито напад на цей регіон. Цими діями окупанти хочуть вплинути на росіян, адже громадяни почали вагатись щодо доцільності війни в Україні.

5:09 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив трагічну подію – російські окупанти в ніч проти 23 листопада обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні. На жаль, загинуло немовля.



Окупанти обстріляли пологове відділення / Фото Олександра Старуха

4:56 Пресслужба Національної оперети України повідомила, що в боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Він у 2014 році переїхав з тимчасово окупованого Донецька.

3:38 Після того, як росіяни прогнали гауляйтера Олександра Волгу, на посаду "мера" тимчасово окупованого Енергодара знайшли нову людину. Нею виявився Олександр Молоков, який є колишнім кримінальним злочинцем з Алушти.