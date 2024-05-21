28 з 29 "мінуснули": ворог атакував Україну "Шахедами"
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
У ніч на 21 травня противник знову тероризував українські міста. Так, росіяни атакували ударними БпЛА типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи.
Росія в ніч на 21 травня випустила 29 безпілотників. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.
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Скільки ворожих цілей вдалося збити
В Повітряних силах повідомили, що вночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема, він атакував із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія, мис Чауда – Крим.
"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться в повідомленні.
Так, в результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у декількох регіонах України. Зокрема, йдеться про Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську, Черкаську, Херсонську та Кіровоградську області.
Загарбники всю ніч завдавав удари по Харкову: що відомо
- В Харківській ОВА розповіли про нічний терор ворога по Харкову вночі 21 травня. Відомо, що уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в 4 локаціях.
- Так, о 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Відомо, що, на жаль, постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес.
- Ще два удари – в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. На щастя, там постраждалих немає.
- Також відомо, що ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
- Зранку внаслідок ворожого ракетного обстрілу по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.