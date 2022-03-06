28 членів екіпажу судна Banglar Samriddhi евакуйовані

Сьогодні з порту "Ольвія" у Миколаєві евакуйовано 28 членів екіпажу теплоходу Banglar Samriddhi під прапором Бангладешу.

Наразі всі евакуйовані іноземці перетнули державний кордон України у пункті пропуску "Паланка" та прямують до країни походження.

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Нагадаємо, що 3 березня російська ракета потрапила в надбудову іноземного судна, в результаті удару загинув один член екіпажу, двоє зазнали поранень.

Того трагічного дня теплохід Banglar Samriddhi під прапором Бангладешу очікував на завантаження, стоячи на рейді порту "Ольвія". Можливості виходу у судна не було через незаконні навігаційні попередження про обмеження судноплавства з боку Росії.

Екіпаж Banglar Samriddhi – Відео Державна прикордонна служба України

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