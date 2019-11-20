288 кілометрів на годину: у Києві зафіксували вбивче перевищення швидкості

У Києві на Столичному шосе зафіксували новий антирекорд перевищення швидкості. Один з автомобілів розігнався до 288 кілометрів на годину. При цьому, на вулиці був туман.

Центр організації дорожнього руху повідомляє, що скажену швидкість зафіксувала електронна система TruSign. Сталося це о 14:32, до того ж в туманну погоду.

Варто знати: На дорогах України побільшає радарів TruCam

В Центрі додали, що порушення правил дорожнього руху, пов'язані з перевищенням швидкості є регулярними.

Крім того, начальнику управління патрульної поліції Києва було направлено лист, із зазначеною інформацією про такі порушення швидкісного режиму і з проханням вжити невідкладних заходів щодо дотримання правил дорожнього руху.

Відзначимо, що українська патрульна поліція повернулася до практики вимірювання швидкості транспортних засобів за допомогою пристроїв TruCam.

Що таке TruCam?Це лазерний портативний пристрій вимірювання швидкості автомобілів, який вироблено в США. Прилад може вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. TruCam особливий тим, що він обладнаний спеціальною системою шифрування даних. Це означає, що зовнішнє втручання в дані є неможливим – інспектор не може самостійно змінити чи видалити дані, записані на пристрій.



Крім того, пристрій містить спеціальний лічильник зафіксованих правопорушень. Тож можна буде легко перевірити, чи всі правопорушники були притягнуті до відповідальності. Пристрої TruCam з’явилися на озброєнні патрульної поліції кілька років тому, проте тоді не мали належної сертифікації.