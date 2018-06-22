29-річна зірка "Ранеток" зробила пластичну операцію: фото

Колишня бас-гітаристка російського гурту Ранетки Олена Третьякова кардинально змінила імідж протягом останніх десяти років. Дівчина значно схудла, а також перенесла пластичну операцію на носі.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

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Третьякова наголосила, що їй лише виправляли перегородку, а не робили ринопластику.

"Сьогодні був перший огляд після операції, на якому я успішно "попливла". Ніколи не думала, що непритомність – це моє. В результаті мені зробили укол, взяли ще раз кров на аналізи і продовжили лікарняний. "Ліжковий режим, Олена!" – суворо сказала лікар. Операція у мене була по виправленню перегородки, яка була викривлена з двох сторін", – прокоментувала Олена.