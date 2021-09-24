У 3 – 4 міністерствах можуть змінити лідерів, – Кравчук
Джерело:24 канал
Про відставки в уряді медіа говорять вже кілька місяців – називають різні прізвища. У "Слузі народу" підтвердили, що найближчим часом можуть бути змінені лідери 3 – 4 міністерств.
Таку інформацію заступниця голови фракції Євгенія Кравчук озвучила в ефірі програми "Перехресний допит" Катерини Соляр на 24 каналі. Про які саме міністерства мовиться – не сказала.
До теми Надіюсь на це, – "слуга" Бардіна сказала, коли можуть звільнити Тарана
"Є плани в кількох міністерствах. У 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери", – заявила Кравчук.
Вона не назвала прізвища цих міністрів, пояснивши тим, що розголос погано впливає на роботу.
Не можу назвати прізвища. Я знаю їх, але не хотіла б анонсувати,
– наголосила Кравчук.
"Арахамія правильно каже, що як тільки звучать якісь прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі", – зауважила заступниця голови фракції.
Відставки в уряді: кого можуть посунути
- Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда на початку вересня заявив, що у жовтні у відставку піде весь уряд разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Таку заяву одразу почали спростовувати його колеги. Кравчук тоді пояснила, що це "його особиста думка".
- Водночас "слуга" Марина Бардіна сподівається, що навесні у відставку відправлять міністра оборони Андрія Тарана.
- У ЗМІ поширювали чутки і про ймовірну відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Той сказав, що такого прохання не отримував, а інформація у телеграм-каналах – справжній "шлак".
- До слова, під питанням і робота спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про його відставку заговорили через законопроєкт про олігархів.