У 3 – 4 міністерствах можуть змінити лідерів, – Кравчук

24 вересня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

Про відставки в уряді медіа говорять вже кілька місяців – називають різні прізвища. У "Слузі народу" підтвердили, що найближчим часом можуть бути змінені лідери 3 – 4 міністерств.

Таку інформацію заступниця голови фракції Євгенія Кравчук озвучила в ефірі програми "Перехресний допит" Катерини Соляр на 24 каналі. Про які саме міністерства мовиться – не сказала.

До теми Надіюсь на це, – "слуга" Бардіна сказала, коли можуть звільнити Тарана

"Є плани в кількох міністерствах. У 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери", – заявила Кравчук.

Вона не назвала прізвища цих міністрів, пояснивши тим, що розголос погано впливає на роботу.

Не можу назвати прізвища. Я знаю їх, але не хотіла б анонсувати,
– наголосила Кравчук.

"Арахамія правильно каже, що як тільки звучать якісь прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі", – зауважила заступниця голови фракції.

Відставки в уряді: кого можуть посунути

  • Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда на початку вересня заявив, що у жовтні у відставку піде весь уряд разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
  • Таку заяву одразу почали спростовувати його колеги. Кравчук тоді пояснила, що це "його особиста думка".
  • Водночас "слуга" Марина Бардіна сподівається, що навесні у відставку відправлять міністра оборони Андрія Тарана.
  • У ЗМІ поширювали чутки і про ймовірну відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Той сказав, що такого прохання не отримував, а інформація у телеграм-каналах – справжній "шлак".
  • До слова, під питанням і робота спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про його відставку заговорили через законопроєкт про олігархів.
Автор: Тетяна Пасічник