У 3 – 4 міністерствах можуть змінити лідерів, – Кравчук

Про відставки в уряді медіа говорять вже кілька місяців – називають різні прізвища. У "Слузі народу" підтвердили, що найближчим часом можуть бути змінені лідери 3 – 4 міністерств.

Таку інформацію заступниця голови фракції Євгенія Кравчук озвучила в ефірі програми "Перехресний допит" Катерини Соляр на 24 каналі. Про які саме міністерства мовиться – не сказала.

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"Є плани в кількох міністерствах. У 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери", – заявила Кравчук.

Вона не назвала прізвища цих міністрів, пояснивши тим, що розголос погано впливає на роботу.

Не можу назвати прізвища. Я знаю їх, але не хотіла б анонсувати,

– наголосила Кравчук.

"Арахамія правильно каже, що як тільки звучать якісь прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі", – зауважила заступниця голови фракції.

Відставки в уряді: кого можуть посунути