Їх роботу відзначав Сирський: 3-я окрема штурмова бригада показала кадри зі штурму під Бахмутом

Військові 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як вони атакували російські позиції під Бахмутом. Зокрема, на них перебували підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії.

Як наслідок, у ворогів понад десяток загиблих та понад 20 – поранених. Військові запевнили, що це тільки перший день операції наступу під Бахмутом.

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Як бійці 3-ї окремої штурмової бригади штурмували позиції під Бахмутом

Під прикриттям вогню бійці 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії,

– розповіли військові.

Вони також прозвітували про результати бою. Зокрема:

13 окупантів – "двохсоті";

25 окупантів – "трьохсоті";

декілька складів з боєкомплекту ворога – знищено.

3-я окрема штурмова бригада показала свою роботу: дивіться відео

(Уважно! Чутно нецензурну лексику)

Військові зазначили, що це тільки перший день штурму та пообіцяли, що далі буде. Також вони зазначили, що внаслідок одного з етапів штурму росіяни втекли з позицій і через це вже бідкався Пригожин.

Внаслідок роботи 3-ї штурмової бригади росіяни втекли

Власник вагнерівців Євгеній Пригожин поскаржився 9 травня, що зі своїх позицій під Бахмутом втекли бійці 72-ї бригади Міноборони Росії. Росіяни покинули стратегічний плацдарм, де загинули орієнтовно 500 вагнерівців.

Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились – відповідає дійсності. 3-я штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Втім, додамо деталей,

– розповіли військові напередодні.

Бригада показала етап цього штурму: дивіться відео

На окремих ділянках ворог відступив на 2 кілометри