На Одещині 3-річна дівчинка втопилася у діжці з водою

В одному з населених пунктів Одеської області стався нещасний випадок – маленька дівчинка втонула у бочці з водою. Цю інформацію підтвердили у правоохоронних органах.

У коментарі журналістам речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська констатувала, що трирічна дитина потонула. Зауважимо, що про це стало відомо вранці 10 березня.

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Батьки знайшли дитину мертвою

Очевидно, цей інцидент став страшним шоком для батьків дитини, що фактично знайшли свою трирічну доньку мертвою у діжці, яка стояла у дворі.

Її знайшли мертвою батьки. Поліцейські відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок",

– написали ЗМІ з посиланням на Любов Гордієвську.

Разом з тим вони зазначили, що правоохоронці проводять слідство у цій справі. У не декому майбутньому будуть його результати.

висловлює співчуття усім рідним і близьким загиблої дівчинки. Світла їй пам'ять.

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Ніхто не застрахований від нещасних випадків