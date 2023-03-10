На Одещині 3-річна дівчинка втопилася у діжці з водою

10 березня 2023, 23:25
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Джерело:

Суспільне

В одному з населених пунктів Одеської області стався нещасний випадок – маленька дівчинка втонула у бочці з водою. Цю інформацію підтвердили у правоохоронних органах.

У коментарі журналістам речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська констатувала, що трирічна дитина потонула. Зауважимо, що про це стало відомо вранці 10 березня.

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Батьки знайшли дитину мертвою

Очевидно, цей інцидент став страшним шоком для батьків дитини, що фактично знайшли свою трирічну доньку мертвою у діжці, яка стояла у дворі.

Її знайшли мертвою батьки. Поліцейські відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок",
– написали ЗМІ з посиланням на Любов Гордієвську.

Разом з тим вони зазначили, що правоохоронці проводять слідство у цій справі. У не декому майбутньому будуть його результати.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним і близьким загиблої дівчинки. Світла їй пам'ять.

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Ніхто не застрахований від нещасних випадків

  • У четвер, 9 березня, на території Рівненської області, а саме на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу селища Рокитне, трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Власне, легковий виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього загинуло двоє людей літнього віку.
  • Окрім того, від початку повномасштабної війни українці щодня страждають від ворожих обстрілів. Зокрема, днями російська ракета вбила дві сім'ї у Львівській області. Одна з родин переїхала на Захід нашої держави з міркувань безпеки. Цей інцидент вкотре засвідчує, що нехтувати повітряною тривогою не можна у жодному разі.
  • Разом з тим у центрі Свідків Єгови в Гамбурзі, що в Німеччині, невідомий вирішив влаштувати жорстоку стрілянину. Через неї загинуло, за попередньою інформацією, 8 осіб. Досі невідомо, що стало мотивом для зловмисника для скоєння такого масового убивства.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак