Наші серця пошматовані, але ми є, – ведуча 24 Каналу емоційно про 3 роки повномасштабної війни

24 лютого 2022 року розпочалося відкрите збройне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кривавий диктатор Владімір Путін оголосив про початок так званої "СВО", метою якої була демілітаризація та денацифікація України. За лічені хвилини російські ракети, випущені з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму, атакували українські аеродроми та військові об'єкти по всій країні.

Скільки громадян залишилося в Україні, яка кількість виїхала за кордон, де українців проживає найбільше, скільки людей загинуло, на яку суму Росія завдала збитків Україні та які сфери й області постраждали найсильніше – детально про наслідки російського вторгнення розповіла ведуча 24 Каналу Інна Набок.

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3 роки повномасштабної війни

Вторгнення Росії у 2022 році стало новою, гострою фазою російсько-української війни, яка почалася ще у 2014 році. Росіяни сподівалися на швидке захоплення України, але вже з перших годин вони зіткнулися з шаленою відсіччю. Військовий спротив організували не лише бійці Збройних Сил України та Національної гвардії, а й звичайні громадяни, які об'єднувалися в загони територіальної оборони. Добровольчі формування та волонтерські організації стали важливою частиною боротьби.

Інна Набок зазначила, що ми усі пам'ятаємо, як у перші місяці війни жителі Харківської та Чернігівської областей виходили на вулиці без зброї, зупиняючи російську техніку. Пам'ятаємо про протестні акції в Херсоні, Енергодарі та Мелітополя, де люди тримали українські прапори та відмовлялися від співпраці з окупантами. Київ та Одеса також стали осередками спротиву, коли люди створювали "коктейлі Молотова" та зупиняли бронетехніку голими руками.

Таких прикладів боротьби й героїзму українських цивільних чимало. Про них пишуть книги, знімають фільми. Україна вистояла, хоч і змінилася. Хоч зруйновані наші міста та села і пошматовані серця, але ми є. Я дякую нашим Силам оборони та кожному, хто продовжує боротися,

– наголосила вона.

Скільки людей проживає в Україні й скільки загинуло

За 3 роки після початку війни Україна пережила значні демографічні зміни. За інформацією ООН, з лютого 2022 року населення країни скоротилося на 10 мільйонів осіб, що становить близько чверті від початкової кількості. Демографи прогнозують, що депопуляція країни стане постійним процесом. Станом на липень 2024 року, за даними, що ґрунтуються на показниках трьох операторів мобільного зв'язку, в Україні залишалося близько 30 мільйонів людей, хоча Міністерство економіки оцінює цю цифру в 33 мільйони.

Кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. У 2024 році кількість загиблих і поранених через дії російських військ збільшилася на 30% порівняно з попереднім роком. Особливо тривожний ріст постраждалих серед дітей: у першій половині 2024 року було більше загиблих та поранених дітей, ніж за весь 2023 рік. Згідно з даними ООН, від початку вторгнення загинули щонайменше 12 456 людей, серед яких 669 дітей. Реальна кількість жертв може бути значно вищою.

Додатково, за даними опитування ЮНІСЕФ, кожна п'ята дитина в Україні втратила близького родича або друга з початку війни. Смерть і руйнування стали буденністю для кожної дитини в Україні, що позбавляє їх справжнього дитинства.

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Де найбільше проживає українських біженців

Щодо українських біженців, на середину січня 2025 року майже 6,9 мільйона осіб були зареєстровані як біженці з України, з них близько 6,3 мільйона оселилися в Європі. Найбільше українців спочатку перебували в Польщі, а потім лідерство перейшло до Німеччини. У Польщі натепер тимчасовий захист отримали понад 993 тисячі українців, хоча за весь період війни цей статус було надано майже 1,9 мільйона осіб.

Станом на середину січня 2025 року у Німеччині тимчасовий захист мали понад 1,24 мільйона українців. За дослідженнями Центру економічної стратегії, після трьох років війни за кордоном перебуває 5,2 мільйона українців. При цьому частка чоловіків серед українських біженців за кордоном зросла на 9% порівняно з попередніми дослідженнями.

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Яких збитків Росія завдала Україні та які сфери постраждали найбільше

Щодо руйнувань і збитків, завданих російською агресією, за підрахунками Київської школи економіки, загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України, на листопад 2024 року сягнула 170 мільярдів доларів. Раніше, в січні 2024 року, ці втрати оцінювали у 155 мільярдів доларів.

Найбільші збитки понесли житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика. Зокрема, житловий сектор зазнав найбільших втрат – понад 60 мільярдів доларів. Станом на листопад 2024 року було пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будівель, з яких 209 тисяч – приватні будинки, 27 тисяч – багатоквартирні будинки, а також 60 гуртожитків. Найбільші руйнування сталися в Донецькій, Харківській, Луганській, Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

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Втрати в комунальному господарстві становлять 3,5 мільярда доларів. Постраждали 1000 котелень, 214 центральних теплових пунктів та 354 кілометрів тепломереж. Збитки від руйнувань транспортної інфраструктури, зокрема доріг, портів та авіаційної галузі, оцінюються у 38,5 мільярда доларів. За час війни в Україні було знищено або пошкоджено 260 тисяч автомобілів.

Крім того, понад 4 тисячі навчальних закладів, серед яких 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів, зазнали пошкоджень чи знищення. Також було зруйновано або пошкоджено понад 1500 медичних установ. Збитки в культурній спадщині України становлять близько 4 мільярдів доларів.

Сила в єдності

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники активно намагаються стерти українську мову, культуру та історію. Вони реалізують політику геноциду, знищуючи все українське.

Повномасштабний напад Росії є ще однією спробою зламати Україну, перетворити суверенну державу на симулятор, а її народ на населення, подібне до російського.

Сьогодні вже кожен з нас розуміє, що ця страшна війна проти України готувалася давно, а в латентних і навіть гібридних тривала протягом усіх років нашої незалежності,

– зазначила Інна Набок.

Ця війна торкнулася кожної родини. Кожен із нас проходить це випробування по-своєму, але для багатьох спільним залишається прагнення до перемоги, бажання знищити ворога та відстояти незалежність України. Це прагнення і є тим, що спонукає до дій і мобілізує сили. Тож, у війні на витривалість, частина якої триває вже 3 роки, кожен з нас є важливим для перемоги.