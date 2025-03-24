Третя штурмова бригада створила власний Полк безпілотних систем
- 3-тя штурмова бригада створила новий підрозділ – Полк безпілотних систем, що включає пілотів, інженерів, саперів, механіків та електриків.
- Цей підрозділ перейняв найкраще від Третьої штурмової, включаючи досвідчених командирів та якісну підготовку.
3 ОШБр запустила новий підрозділ – Полк безпілотних систем. Він перейняв все найкраще від Третьої штурмової.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 3-ї окремої штурмової бригади.
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Що відомо про новий Полк у всесвіті Трійки
Військові зазначають, що нищити ворога технологіями – тепер національний спорт. Саме тому 3 ОШБр запустила власник Полк безпілотних систем
Бо все найкраще від Трійки – тепер у новому підрозділі: досвідчені командири, топове забезпечення і якісна підготовка. Готуйся ставити нові рекорди,
– зазначають там.
Третя штурмова наголошує, що у новостворений полк БПС входять пілоти, інженери й айтівці, сапери, механіки та електрики. Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій. "Кожен — за покликанням і на своєму місці", – зауважують військові.
Обрати вакансію у Полку безпілотних систем можна на сайті drones.ab3.army.
До речі, Третя штурмова нещодавно стала Третій армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького. За словами командира, основами побудови армійського корпусу є бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність.