Ліквідували цілий підрозділ окупантів: у 3 штурмовій бригаді показали роботу під Бахмутом

У 3 окремій штурмовій бригаді показали, як їхні бійці змогли ліквідувати цілий підрозділ російських військових. Це сталося під українським містом Бахмут.

Крім того, наші захисники також розбили колону російської техніки на тому ж напрямку. Серед ліквідованих окупантів був також і командир армії країни-агресорки.

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Як працювала 3 штурмова бригада біля Бахмута

Українські військові зазначили, що противник спробував контратакувати позиції нашої армії в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Туди росіяни залучили резерви, зокрема, підрозділи 83 окремої десантно-штурмової бригади, однак усе було марним.

Штурмовики успішно відбили атаку, наступ зазнав провалу, а росіяни – вагомих втрат серед техніки та живої сили,

– наголосили у 3 штурмовій бригаді.

Захисники зауважили, що внаслідок цієї операції змогли ліквідувати командира взводу "Еспаньйола" країни-агресорки, а також цілу ворожу роту.

3 штурмова бригада знищила цілу роту росіян / Відео з телеграм-каналу 3 штурмової бригади

Наостанок вони наголосили, що близько 40 окупантів стали "двохсотими", ще 25 – "трьохсотими", до того ж отримали ураження 3 танки Т-90М та 2 бойові броньовані машини загарбників.

Як українські військові знищили ворожі танки

Командувач 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький показав, як його військові спільно з 2 механізованим батальйоном та 1 штурмовим батальйоном відбили ворожу атаку на українські позиції.

Як 3 штурмова знищувала російські танки / Відео з телеграм-каналу Андрія Білецького

Крім того, спільно з дронами підрозділу "Асгард" групи "Очі" в районі Андріївки Бахмутського напрямку наші захисники змогли знищити ворожі танки. Зокрема, тоді вони уразили 3 танки Т-90М.

Що наразі відбувається на Бахмутському напрямку