Ліквідували цілий підрозділ окупантів: у 3 штурмовій бригаді показали роботу під Бахмутом
Джерело:3 окрема штурмова бригада
У 3 окремій штурмовій бригаді показали, як їхні бійці змогли ліквідувати цілий підрозділ російських військових. Це сталося під українським містом Бахмут.
Крім того, наші захисники також розбили колону російської техніки на тому ж напрямку. Серед ліквідованих окупантів був також і командир армії країни-агресорки.
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Як працювала 3 штурмова бригада біля Бахмута
Українські військові зазначили, що противник спробував контратакувати позиції нашої армії в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Туди росіяни залучили резерви, зокрема, підрозділи 83 окремої десантно-штурмової бригади, однак усе було марним.
Штурмовики успішно відбили атаку, наступ зазнав провалу, а росіяни – вагомих втрат серед техніки та живої сили,
– наголосили у 3 штурмовій бригаді.
Захисники зауважили, що внаслідок цієї операції змогли ліквідувати командира взводу "Еспаньйола" країни-агресорки, а також цілу ворожу роту.
3 штурмова бригада знищила цілу роту росіян / Відео з телеграм-каналу 3 штурмової бригади
Наостанок вони наголосили, що близько 40 окупантів стали "двохсотими", ще 25 – "трьохсотими", до того ж отримали ураження 3 танки Т-90М та 2 бойові броньовані машини загарбників.
Як українські військові знищили ворожі танки
Командувач 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький показав, як його військові спільно з 2 механізованим батальйоном та 1 штурмовим батальйоном відбили ворожу атаку на українські позиції.
Як 3 штурмова знищувала російські танки / Відео з телеграм-каналу Андрія Білецького
Крім того, спільно з дронами підрозділу "Асгард" групи "Очі" в районі Андріївки Бахмутського напрямку наші захисники змогли знищити ворожі танки. Зокрема, тоді вони уразили 3 танки Т-90М.
Що наразі відбувається на Бахмутському напрямку
- Володимир Зеленський 14 серпня відвідав Донецьку область з робочим візитом. Зокрема, він побував на фронті, відвідав наших військових та особисто довідався про становище на лінії зіткнення з окупантами.
- Того ж дня українські військові знищили ворожий літак Ка-52 на Бахмутському напрямку. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що давно вже не було знищення таких цілей на фронті.
- У Генштабі ЗСУ також зазначили, що російські військові вели марні наступальні дії у напрямку Кліщіївки Донецької області. Також окупанти намагалися наступати на Бахмутському та Куп'янському напрямках.