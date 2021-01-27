3 загадкові смерті: кого ще вбивали отруйники Навального – розслідування Bellingcat

Команда отруйників російського опозиціонера Олексія Навального є причетною до ще щонайменше 3 смертей. Мовиться, зокрема, про вбивства журналіста з Нальчика Тімура Куашева, лояльного до російської влади політика Нікіти Ісаєва та активіста з Дагестану Руслана Магомедрагімова.
Джерело: The Insider
Відповідне розслідування провела група Bellingcat спільно з виданням The Insider за участю німецького ресурсу Der Spiegel. Воно вказує, що за усіма злочинами стоїть "група співробітників НДІ-2 ФСБ". Щоправда, до команди також входить Служба захисту конституційного ладу ФСБ, що є відомою переслідуванням політичних активістів.
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Тімур Куашев
26 річного знайшли мертвим 31 липня 2014 року. Його тіло виявили зі саднами та гематомами в передмісті Нальчика. Більш того, за даними судмедексперта, під пахвою був слід від шприца.
Мотивом вбивства розслідувачі називають те, що журналіст проводив незалежне висвітлення процесу та вироку у "справі 58". Мовиться про напад бойовиків на Нальчик у 2005 році. Зокрема, Куашев писав про те, що в справі не доведено ключовий зв'язок фігурантів із терористичним угрупованням "Аль-Каїда".
За даними Bellingcat, з вбивством корелює приліт до Владикавказу Костянтина Кудрявцева (саме він розповів Навальному про змазані "Новачком" труси), а також ще 3 членів групи – Івана Осіпова (має медичну освіту), Дениса Мачікіна та Романа Матюшина. Всі, крім Осіпова, мали зворотні квитки на 30 липня, Осіпов – на 31-е.
Але, мабуть, щось пішло не за планом, і все зрушилося на один день. Викрадення та вбивство відбулися 31-го числа, і всі вони перенесли квитки на день пізніше: Мачікін і Матюшин вилетіли у день злочину, а Осіпов – наступного дня,
– зазначають розслідувачі.
Нікіта Ісаєв
Лідер патріотичного руху "Нова Росія" Нікіта Ісаєв помер 16 листопада 2019 року. Сталося це у поїзді Тамбов – Москва.
За даними розслідування, група почала стежити за політиком за рік до смерті – в базах про поїздки містяться щонайменше 7 збігів за містом і датою поїздки, а один з групи був в Тамбові перед злочином. У бригаді, яка працювала щодо Ісаєва, були два отруйники Навального – Олексій Александров (також має медичну освіту) та вищевказаний Осіпов.
Ісаєв був лояльним до влади, а незадовго до поїздки до Тамбова очільник "Справедливої Росії" Сергій Миронов призначив його радником з регіонального розвитку. Розслідувачі припускають, що Ісаєв був пов'язаним зі спецслужбами та "щось в його діях, що могли спецслужби інтерпретувати як зраду, могло стати приводом для вбивства".
Руслан Магомедрагімов
Активіста громадського регіонального руху "Єдність" ("Садвал") знайшли мертвим 24 березня 2015 року в Каспійську (передмістя Махачкали). За офіційною версією, чоловік помер від задухи, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі покійного стверджували, що на шиї Магомедрагімова можна було помітити 2 точки, схожі на сліди від уколів шприца.
За підсумками розслідування, до Махачкали до вбивства двічі прилітав Осіпов і один раз – Кудрявцев. Зокрема, перший прилітав 20 березня, а 26 числа (2 дні після вбивства) провернувся до Москви.
Розслідувачі підкреслюють, що у цьому разі ймовірність збігу повністю виключити не можна, але вбивство за допомогою отруєння через укол шприцом – вкрай нехарактерний modus operandi (спосіб дій) "для місцевих силовиків і злочинних груп".
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Ще один імовірний випадок
Розслідування припускають, група отруйників Навального була причетною до отруєння Доку Умарова. Лідер організації "Імарат Кавказ" пішов із життя 7 вересня 2013 року. Двоє з групи в цей час були на півдні Росії.
Розслідувачі не беруться стверджувати, що його вбили саме отруйники Навального, але "збіг тут виключити не можна".
Висновки авторів розслідування
- Бригада ФСБшників діяла цинічно та самовпевнено.
- Їхніми жертвами можуть бути не тільки активісти та журналісти, а й цілком системні фігури, які виступають на пропагандистських телешоу та критикують Навального.
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Отруєння Олексія Навального: коротко
- Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року.
- Російські медики відкинули версію отруєння. Однак опозиціонера перевезли на лікування до Німеччини у клініку "Шаріте".
- Європейські експерти підтвердили, що Навального отруїли "Новачком".
- Водночас Навальний запевняє, що до справи є причетним президент Росії Володимир Путін.