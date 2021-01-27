3 загадкові смерті: кого ще вбивали отруйники Навального – розслідування Bellingcat

Команда отруйників російського опозиціонера Олексія Навального є причетною до ще щонайменше 3 смертей. Мовиться, зокрема, про вбивства журналіста з Нальчика Тімура Куашева, лояльного до російської влади політика Нікіти Ісаєва та активіста з Дагестану Руслана Магомедрагімова.

Джерело: The Insider

Відповідне розслідування провела група Bellingcat спільно з виданням The Insider за участю німецького ресурсу Der Spiegel. Воно вказує, що за усіма злочинами стоїть "група співробітників НДІ-2 ФСБ". Щоправда, до команди також входить Служба захисту конституційного ладу ФСБ, що є відомою переслідуванням політичних активістів.

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Тімур Куашев

26 річного знайшли мертвим 31 липня 2014 року. Його тіло виявили зі саднами та гематомами в передмісті Нальчика. Більш того, за даними судмедексперта, під пахвою був слід від шприца.

Мотивом вбивства розслідувачі називають те, що журналіст проводив незалежне висвітлення процесу та вироку у "справі 58". Мовиться про напад бойовиків на Нальчик у 2005 році. Зокрема, Куашев писав про те, що в справі не доведено ключовий зв'язок фігурантів із терористичним угрупованням "Аль-Каїда".

За даними Bellingcat, з вбивством корелює приліт до Владикавказу Костянтина Кудрявцева (саме він розповів Навальному про змазані "Новачком" труси), а також ще 3 членів групи – Івана Осіпова (має медичну освіту), Дениса Мачікіна та Романа Матюшина. Всі, крім Осіпова, мали зворотні квитки на 30 липня, Осіпов – на 31-е.

Але, мабуть, щось пішло не за планом, і все зрушилося на один день. Викрадення та вбивство відбулися 31-го числа, і всі вони перенесли квитки на день пізніше: Мачікін і Матюшин вилетіли у день злочину, а Осіпов – наступного дня,

– зазначають розслідувачі.

Нікіта Ісаєв

Лідер патріотичного руху "Нова Росія" Нікіта Ісаєв помер 16 листопада 2019 року. Сталося це у поїзді Тамбов – Москва.

За даними розслідування, група почала стежити за політиком за рік до смерті – в базах про поїздки містяться щонайменше 7 збігів за містом і датою поїздки, а один з групи був в Тамбові перед злочином. У бригаді, яка працювала щодо Ісаєва, були два отруйники Навального – Олексій Александров (також має медичну освіту) та вищевказаний Осіпов.

Ісаєв був лояльним до влади, а незадовго до поїздки до Тамбова очільник "Справедливої ​​Росії" Сергій Миронов призначив його радником з регіонального розвитку. Розслідувачі припускають, що Ісаєв був пов'язаним зі спецслужбами та "щось в його діях, що могли спецслужби інтерпретувати як зраду, могло стати приводом для вбивства".

Руслан Магомедрагімов

Активіста громадського регіонального руху "Єдність" ("Садвал") знайшли мертвим 24 березня 2015 року в Каспійську (передмістя Махачкали). За офіційною версією, чоловік помер від задухи, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі покійного стверджували, що на шиї Магомедрагімова можна було помітити 2 точки, схожі на сліди від уколів шприца.

За підсумками розслідування, до Махачкали до вбивства двічі прилітав Осіпов і один раз – Кудрявцев. Зокрема, перший прилітав 20 березня, а 26 числа (2 дні після вбивства) провернувся до Москви.

Розслідувачі підкреслюють, що у цьому разі ймовірність збігу повністю виключити не можна, але вбивство за допомогою отруєння через укол шприцом – вкрай нехарактерний modus operandi (спосіб дій) "для місцевих силовиків і злочинних груп".

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Ще один імовірний випадок

Розслідування припускають, група отруйників Навального була причетною до отруєння Доку Умарова. Лідер організації "Імарат Кавказ" пішов із життя 7 вересня 2013 року. Двоє з групи в цей час були на півдні Росії.

Розслідувачі не беруться стверджувати, що його вбили саме отруйники Навального, але "збіг тут виключити не можна".

Висновки авторів розслідування

Бригада ФСБшників діяла цинічно та самовпевнено.

Їхніми жертвами можуть бути не тільки активісти та журналісти, а й цілком системні фігури, які виступають на пропагандистських телешоу та критикують Навального.

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