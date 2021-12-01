30 річниця роботи прокуратури: Зеленський привітав працівників та вручив держнагороди
Джерело:Офіс Президента
Прокуратура України відзначає 30-річчя створення. Володимир Зеленський привітав працівників та вручив державні нагороди.
Урочистості відбувались в Офісі генпрокурора 1 грудня. Зеленський вручив нагороди 15 працівникам відомства.
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Зеленський привітав працівників прокуратури та вручив нагороди
Прокуратурі України – 30 років. Нехай завдяки вашій роботі щонайменше стільки ж років отримають усі злочинці, корупціонери та вороги України,
– заявив Зеленський.
Президент вручив держнагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення законності в державі, захист прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм. Зокрема Володимир Зеленський нагородив:
- орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:
Сергія Григорова – заступника начальника Департаменту Офісу генпрокурора;
Геннадія Демченка – начальника управління Офісу генпрокурора;
Миколу Іванця – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;
- нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
Катерину Дученко – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;
Наталію Зайцеву – начальника управління Офісу генпрокурора;
Валентину Кадирову – начальника управління Офісу генпрокурора;
Оксану Савицьку — прокурора відділу Офісу генпрокурора;
Тетяну Сотнікову – начальника управління Харківської обласної прокуратури;
Ірину Чорну – начальника відділу Офісу генпрокурора;
- нагородити медаллю "За працю і звитягу":
Анатолія Біленка — начальника управління Чернігівської обласної прокуратури;
Василя Гайворона — першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури;
Лесю Морозюк — начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури;
Юрія Рудя – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;
- присвоїв почесне звання "Заслужений юрист України":
Ірині Демській – начальникові управління Офісу генпрокурора;
Олександру Панову – начальникові Департаменту Офісу генпрокурора.
Окрім того, Ірина Венедіктова одним з головних завдань відомства назвала підвищення рівня довіри громадськості до прокурорів та прокуратури завдяки ефективній роботі.
Коротко про останні новини від Офісу генпрокурора
- 30 листопада працівники Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо очільника угруповання, яке займалося виготовленням наркотиків. Туди входили 29 осіб. Вони діяли протягом 2014 – 2019 років.
- 25 листопада в рамках розслідування справи про замах на помічника президента Сергія Шефіра слідчі провели вже майже 100 обшуків. Один з них провели в депутата облради Івано-Франківська Сергія Волошина. Адже саме він є власником зброї з патронами, які є аналогічні до використаних при замаху.
- У цей же день прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 2 учасників злочинної організації. Вони, за версією слідства, були виконавцями викрадення та вбивства активіста і журналіста Василя Сергієнка.