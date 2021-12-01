30 річниця роботи прокуратури: Зеленський привітав працівників та вручив держнагороди

Прокуратура України відзначає 30-річчя створення. Володимир Зеленський привітав працівників та вручив державні нагороди.

Урочистості відбувались в Офісі генпрокурора 1 грудня. Зеленський вручив нагороди 15 працівникам відомства.

Зауважте Зооактивісти прийшли під Офіс генпрокурора після виправдання доґхантера Святогора: фото з акції

Зеленський привітав працівників прокуратури та вручив нагороди

Прокуратурі України – 30 років. Нехай завдяки вашій роботі щонайменше стільки ж років отримають усі злочинці, корупціонери та вороги України,

– заявив Зеленський.

Президент вручив держнагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення законності в державі, захист прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм. Зокрема Володимир Зеленський нагородив:

орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:

Сергія Григорова – заступника начальника Департаменту Офісу генпрокурора;

Геннадія Демченка – начальника управління Офісу генпрокурора;

Миколу Іванця – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;

нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

​Катерину Дученко – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;

Наталію Зайцеву – начальника управління Офісу генпрокурора;

Валентину Кадирову – начальника управління Офісу генпрокурора;

Оксану Савицьку — прокурора відділу Офісу генпрокурора;

Тетяну Сотнікову – начальника управління Харківської обласної прокуратури;

Ірину Чорну – начальника відділу Офісу генпрокурора;

нагородити медаллю "За працю і звитягу":

Анатолія Біленка — начальника управління Чернігівської обласної прокуратури;

Василя Гайворона — першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури;

Лесю Морозюк — начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури;

Юрія Рудя – начальника Департаменту Офісу генпрокурора;

присвоїв почесне звання "Заслужений юрист України":

Ірині Демській – начальникові управління Офісу генпрокурора;

Олександру Панову – начальникові Департаменту Офісу генпрокурора.

Окрім того, Ірина Венедіктова одним з головних завдань відомства назвала підвищення рівня довіри громадськості до прокурорів та прокуратури завдяки ефективній роботі.

Коротко про останні новини від Офісу генпрокурора