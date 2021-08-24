У 30 річницю Незалежності України енергоблок Хмельницької АЕС "одягнув" вишиванку: вражаюче фото

Україна 24 серпня відзначає 30 річницю Незалежності. У різних містах відбуваються урочисті події, присвячені ювілею. Вишиванку одягли на приміщення енергоблоку Хмельницької АЕС.

Урочисто прикрасили перший енергоблок. Про це написали у фейсбуці Хмельницької АЕС.

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Енергоблок у Хмельницьку одягли у вишиванку

У День Незалежності України перший енергоблок Хмельницької АЕС одягнув вишиванку!

– мовиться у повідомленні.

У фейсбуці атомної електростанції розповіли, що орнамент можна розгледіти навіть з міста Хмельницького.



Енергоблок Хмельницької АЕС одягнув вишиванку / Фото фейсбук Хмельницької АЕС

На фото помітно, що його прикрасили національним червоним орнаментом на білому тлі. У АЕС розповіли, що у межах оновлення фасадів енергоблоків орнамент нанесуть уздовж усієї купольної частини.

До речі, з нагоди Дня Незалежності України у спорткомплексі Хмельницької АЕС провели спортивні турніри. У них взяли участь працівники Хмельницької АЕС та жителі міста.

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