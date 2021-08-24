У 30 річницю Незалежності України енергоблок Хмельницької АЕС "одягнув" вишиванку: вражаюче фото
Джерело:фейсбук Хмельницької АЕС
Україна 24 серпня відзначає 30 річницю Незалежності. У різних містах відбуваються урочисті події, присвячені ювілею. Вишиванку одягли на приміщення енергоблоку Хмельницької АЕС.
Урочисто прикрасили перший енергоблок. Про це написали у фейсбуці Хмельницької АЕС.
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Енергоблок у Хмельницьку одягли у вишиванку
У День Незалежності України перший енергоблок Хмельницької АЕС одягнув вишиванку!
– мовиться у повідомленні.
У фейсбуці атомної електростанції розповіли, що орнамент можна розгледіти навіть з міста Хмельницького.
Енергоблок Хмельницької АЕС одягнув вишиванку / Фото фейсбук Хмельницької АЕС
На фото помітно, що його прикрасили національним червоним орнаментом на білому тлі. У АЕС розповіли, що у межах оновлення фасадів енергоблоків орнамент нанесуть уздовж усієї купольної частини.
До речі, з нагоди Дня Незалежності України у спорткомплексі Хмельницької АЕС провели спортивні турніри. У них взяли участь працівники Хмельницької АЕС та жителі міста.
Україна відзначає 30 річницю Незалежності: коротко про останні події
- 24 серпня у 30 річницю Незалежності в Києві відбувся масштабний військовий парад. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військових ЗСУ, а також 100 одиниць авіації та 400 одиниць озброєння.
- На військовому параді Зеленський вручив нагороди військовим, культурним діячам, освітянам та артистам – 31 нагороду, з них 4 посмертно. Серед посмертних – 3 Героя України.
- Згодом провели Марш захисників. Загалом у Києві в День Незалежності заплановано орієнтовно 70 заходів.
- Також урочистості відбуваються у різних містах. Зокрема у Полтаві вже вдесяте влаштували акцію "Живий тризуб". Місцеві вишикувалися у форму Державного Герба.