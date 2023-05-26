"2:0": військовий показав нове відео із Залужним й остаточно розбив російські фейки
Джерело:Анатолій Штефан "Штірліц"
На тлі знищення окупантів та майбутнього контрнаступу України російські пропагандисти намагалися переконати, що Головнокомандувач ЗСУ нібито зазнав важкого поранення під Херсоном. За їхніми словами саме тому Валерія Залужного не видно в інформаційному полі.
Однак чергову брехню Росії спіткала уже звичайна доля: фейкові новини доволі швидко спростували. Зокрема, у п'ятницю український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан показав чергове відео із Головнокомандувачем.
Варте уваги Бояться контрнаступу: навіщо росіяни створили фейк про "поранення" Залужного
"Рашнпропаганден – 2:0"
Зокрема, він у своєму телеграм-каналі передражнив російських пропагандистів та перелічив їхні ймовірні закиди в бік відео з українським Головнокомандувачем. Мовляв, в опублікованому раніше відео, яке першим розбило російську брехню, вони могли вгледіти, що нібито у Залужного не працює права рука, "сидить, бо поранення в нижню частину, і стояти, ходити не може, під одягом одягнений корсет, відео змонтоване з двох частин, стан дуже болісний".
Всі ваші ходи, ми ще вчора легко прорахувати наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами в ворота ворога. Рашнпропаганден – 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу,
– зазначив Анатолій Штефан.
Анатолій Штефан показав чергове відео з Валерієм Залужним: дивіться відео
Перше відео з'явилося напередодні
Зазначимо, що у четвер, 25 травня, Анатолій Штефан опублікував перше відео з Головнокомандувачем ЗСУ на робочому місці. На кадрах ролика Валерій Залужний подякував усім українцям та запевнив в обов'язковій перемозі України у війні.
Щиро дякую усім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні – завжди. Дякую усім!
– сказав Залужний.
Сам же Анатолій Штефан зазначив, що Залужний почувається добре та продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів.
Окрім відео у мережі також з'явилися й фото з Головнокомандувачем. Зокрема, одне з них опублікувала депутатка Верховної Ради Анна Пуртова на своїй фейсбук-сторінці. Інше ж фото виклав у мережу сам Залужний, яке зробив на робочому місці.