Далекобійна зброя для України та вибухи у Росії: хронологія 314 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 314 днів. Українські воїни стримують окупантів на фронті, а дипломати роблять усе, щоб ізолювати країну-терористку на міжнародному рівні.

Найголовніші новини про те, що відбувається на передовій та в країні, а також на дипломатичній арені – розповідає 24 Канал.

Що було раніше Саміт Україна – ЄС, нічна атака дронами-камікадзе: хронологія 313 дня війни

05:26 Пересічні люди можуть допомогти СБУ виявляти зрадників і коригувальників вогню. Насправді це дуже просто. Для цього потрібно бути уважними і повідомляти правоохоронців про будь-яких підозрілих людей.

02:48 Упродовж багатьох років Кремль інвестував величезні суми грошей у те, щоб Росія "мала другу армію у світі". Однак війна в Україні засвідчила, що це все було без сенсу, а путінські солдати є нікчемами. У цьому, зокрема, впевнені західні аналітики.

01:53 У західних регіонах Росії, що недалеко від кордону з Україною, знову неспокійно. Зокрема, стало відомо про серії вибухів, які прогриміли під Воронежем, Курськом та поблизу інших великих міст ворожої держави.

00:58 Українська захисниця Маріуполя, на позивний "Пташка", у своїх соціальних мережах опублікувала відео, на якому декламує поезію. У творі мовиться, зокрема, про велич України та помсту ворогам.

00:18 Українцю з Кривого Рогу вдалось зібрав безпілотник, що за багатьма характеристиками перевершує іранський аналог. Чоловік зазначає, що дрон літає на відстань близько 300 кілометрів та може нести понад 10 кілограмів вибухівки.

00:01 Україна неабияк потребує далекобійної зброї західного зразка. І експерти кажуть, що наші військові можуть її отримати, адже ЗСУ вже використовували саме українську високоточну та далекобійну зброю для знищення ворожих об'єктів на великій відстані, то довели, що "маючи можливість атакувати Москву – ми не атакували цивільні об'єкти". А це було однією з причин, чому західні партнери не надавали Україні далекобійну зброю.