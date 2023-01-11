Бої за Соледар тривають, Північна Корея постачала Росії зброю: хронологія 322 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 322 дні. Українські захисники відбивають атаки ворога. Найважчі бої йдуть на Донеччині.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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07:59 За добу 10 січня росіяни вбили мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росія вбиває мирних мешканців / Фото Павло Кириленко

07:51 Президент Зеленський виступив під час 80-ї церемонії вручення американської кінонагороди "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. Глава держави наголосив, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".

07:42 1500 працівників ЗАЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавили перепусток та доступу на підприємство. Тепер загарбники шукають нових працівників для АЕС на території країни-агресорки та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

07:31 Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Зокрема, вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Нікопольського району / Фото Валентин Резніченко

07:20 Швейцарія нещодавно наклала вето на постачання деяких видів озброєння в Україну. Попри це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна продовжуватиме підтримувати Україну в майбутньому.

07:17 Лубінець провів переговори з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.

06:58 Американські аналітики зазначають, що начальник штабу Сухопутних військ Росії виконує скоріше логістичну та організаційну наглядову роль, ніж командну посаду, тож міноборони Росії може використати призначення Лапіна, аби заявити про свою прихильність до надійного структурування військ.

06:34 На штурм Соледару ворог перекинув спецпризначенців з гарячих точок, проте робити висновки поки що не варто. Зокрема, в ISW вважають, що реальність контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв.

05:20 Павло Лисянський повідомив, що на Донбасі окупанти буквально знищують українське населення. Він каже, що зараз діє система підтримки окупаційних адміністрацій від регіонів Росії. Зокрема, вони направляють росіян працювати на підприємства тимчасово окупованих територій України.

02:54 У Держдепі США зазначають, що Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави. На такий крок Кремль був змушений піти через санкції, накладені Заходом.

01:36 Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що у світі повинні напрацювати механізм, згідно з яким Росія більше не зможе здійснювати ядерний шантаж. За його словами, світовим державам потрібно позбутися страху перед Росією й відверто обговорювати ядерну тематику. Адже спостерігається тенденція, що її чомусь виносять за дужки.